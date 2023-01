Dojatá i bez rekordu: Pohádka nekončí! Shiffrinová má v Česku kamarády

Masivní náskok 67 setin sekundy během druhého kola Mikaely Shiffrinové tál jak led. Na posledním mezičase z něj zbylo patnáct setin a deset tisíc fanoušků ve Svatém Petru šílelo napětím. V cíli pak na tabuli blikla červená čísla. Šest setin a Krkonoše přišly o čest být už na věky místem, kde Shiffrinová vyrovnala Stenmarka.

Byla ale sama hrdinka okamžiku zklamaná? Nejdřív se pořádně nadechla, než odpověděla.

„Abych pravdu řekla, tak ani ne. Pořád to byl úžasný den. Vlastně poslední týdny, měsíce jsou trochu jako v pohádce, která pořád nekončí. Zajela jsem tolik úžasných závodů, jedenáct!“ hodnotila.

Jedenáctou výhru aktuální sezony zvládla Shiffrinová v sobotu a v neděli vypadalo všechno na historickou korunovaci. 67 setin po prvním kole se zdálo být podobně přesvědčivou indicií jako sázky na české prezidentské volby.

Trať pro druhé kolo přála odvážným rozhodnutím. Rakušance Franisce Gritzschové vynesla nadupaná jízda posun o čtrnáct příček na šesté místo. Němce Leně Dürrové zase ostrý risk pomohl k prvnímu slalomovému vítězství kariéry. Shiffrinová jela až příliš opatrně, čtrnáctá nejlepší jízda v druhém kole ji srazila na celkové druhé místo.

„Ve druhém kole jsem neriskovala dostatečně na to, abych vyhrála. Ale pořád to stačilo na to, abych dojela na stupně vítězů. A i tenhle výsledek je pro mě skvělý,“ líčila Shiffrinová. „Lena si navíc zaslouží vyhrávat, poslední roky jezdí neuvěřitelně. Takže jsem ráda, že jsme spolu byly na pódiu. Jasně, přišla jsem o 86. vítězství, ale co už...“

Shiffrinová mohla aspoň slavit svůj sedmý malý glóbus za slalom. Dva závody před koncem soutěže totiž vede o nedostižných 245 bodů. Na slalomový trůn se vrátila po dlouhých čtyřech letech.

„To je super úžasné. Že jsem se dostala zase zpátky na tuhle pozici, kdy jsem nejlepší ve slalomu, je paráda,“ pochvalovala si. „Ta cesta poslední tři roky, kdy jsem pracovala na tom, abych se vrátila na pozice, na kterých jsem byla, byla fakt dlouhá. Teď podle mě jezdím nejlíp, co jsem za svou kariéru jezdila, z čehož jsem fakt šťastná.“

Shiffrinová zatím z každé návštěvy Krkonoš odvážela přelomový zážitek kariéry. V roce 2011 tady poprvé startovala ve Světovém poháru, v roce 2019 patnáctým vítězstvím překonala rekord Vreni Schneiderové v počtu výher za jednu sezonu. Letos se vrací s malým glóbem. Špindlerův Mlýn tak má zvláštní místo v jejím srdci.

„Stoprocentně. Sjezdovka byla parádně připravení, organizátoři a všichni jsou hrozně milí a podporující. Fanoušci úžasní. Na záchodech v zázemí tady mají tampony, to jsme nikdy neviděli…“ smála se Shiffrinová. „Nejezdíme tady každý rok, možná i proto je tohle místo pro mě tak speciální. Místní publikum je úžasné, fanoušci, atmosféra, vibe, všechno je speciální.“

S Českem má navíc ještě jedno překvapivé spojení.

„Moje nejlepší kamarádka má rodinu, která žije v Praze, takže s Českem mě toho pojí daleko víc,“ usmála se Shiffrinová.

O co jde? Šéfkou jejího mediálního PR je Američanka Megan Harrodová. A to je sestra Zacha Harroda, kouče týmu amerického fotbalu Prague Lions, kteří letos vstoupí do evropské profesionální ligy ELF.

„Snad se sem vrátíme co nejdřív!“ přeje si Shiffrinová.