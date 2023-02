Stavební inženýrka s černým páskem v brazilském jiu-jitsu: Vypínám jen při sexu!

Že vypadá jako křehká květinka? Bacha na ni! Michaela Dostálová (37) jako první Češka dosáhla na černý pásek v brazilském jiu-jitsu, úspěšně se rve v kleci a také jí není cizí byznys vymáhání pohledávek!

Na druhou stranu se ale Míša běžné škatulce »drsňačky« dost vymyká. Procestovala celý svět, přivydělává si jako fotomodelka a také se může pochlubit červeným diplomem ze stavební fakulty ČVUT! „Trénuji v úzkém kruhu přátel, a když to řeknu na hulváta, nechodí ke mně žádní idioti. Dost lidí má vysokou školu, mají své firmy a jsou to chytří lidé. Takže si dobře rozumíme,“ mrká sebevědomá kráska.

Karate Kid

Jako malá chtěla nejprve dělat karate, protože v televizi viděla film Karate Kid. „Ale nevzali mě, prý jsem byla moc malinká a hubená... Tak jsem v sedmi letech začala s judem, které jsem si hned zamilovala, zůstala u něj, dostala se do reprezentace a získala v něm černý pásek,“ popisuje strmou cestu vzhůru, jež pokračovala stejným pásem v »BJJ«, bronzovými medailemi v MMA na mistrovství Evropy i světa a dvěma výhrami v Oktagonu.

Skousne všechno

Jak to ale s náročným studiem vůbec stíhala? „Já se nikdy nemusela učit a měla samé jedničky. Takže jsem radši chodila do práce než do školy,“ culí se Michaela s tím, že měla dokonce 24hodinové směny! „Ano a i to mi bylo málo. Prostě jsem byla v práci, co to šlo. Když člověk potřebuje peníze, skousne i to, co ho nebaví. Třeba jako práci ve zdravotní pojišťovně. Zato hodně mě bavilo vymáhání pohledávek!“

Sexy přivýdělek

Nakonec však u ní vyhrálo trénování »BJJ« a také internetová síť OnlyFans, kam přidává své lechtivé fotografie pod přezdívkou »Miss Problem« – tedy Slečna problém! „Založila jsem si to ze srandy a očekávala, že to do dvou měsíců skončí. Ale teď můžu říct, že je to přivýdělek, na který si nemůžu stěžovat,“ kýve bruneta, která podle svých slov musí pořád něco dělat. „Když nad tím tak přemýšlím, úplně vypínám, jen když spím, při tréninku a při sexu!“