Tohle se Shakiře líbit nebude: Kamarádi Piquého ji nesnášeli, Claru vřele přijali

Shakira (45) na první pohled působí jako velice přátelská žena. Ne se všemi si má ale evidentně co říct. Družit se nechtěla například s kamarády Piquého (35), kteří zpěvačce pro její chování dali trochu krutou přezdívku. Fotbalistovu výměnu partnerky prý navíc přivítali s otevřenou náručí!

Nahlédnout pod pokličku vztahů mezi Shakirou a Piquého okolí dala španělská televizní show Ya es Mediodia. „Shakira se nikdy nezaplétala s Piqueho celoživotními přáteli ani s manželkami jiných fotbalistů,“ zaznělo v relaci, podle které si mnohdy neměla co říct ani s členy jeho rodiny.

Kolumbijská hudebnice si prý navíc za svůj přístup vysloužila přezdívku od kamarádů fotbalisty přezdívku »šéfka«. Je tedy zřejmé, jak na ně působila. Piquého nová láska Clara Chia Martiová (23) je podle webu The Sun pravým opakem.

Přátele a rodinu Gerarda si dokázala podmanit. Zároveň je ale pravdou, že poté, co Shakira vydala písničku »Out of your league«, mladičká asistentka PR, která nyní s bývalým španělským reprezenantem tvoří pár, začala mít poměrně komplikovaný život. Krátce poté, co song, ve kterém zpěvačka Piquému a jeho Claře pořádně nakládá, se údajně mladá Španělka rozhodla na čas stranit veřejnosti a zůstala u svých rodičů.