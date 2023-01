Děsivá scéna na klusáckých dostizích: Jezdec se smýkal za vozíkem!

Na severu Evropy se odehrála scéna, ze které mrazí. Během klusáckého dostihu na finské dráze Teivo ztratil kočí Tino Keväänranta (19) kontrolu a po najetí na nerovnost vypadl z vozíku. Mladík však nic nevzdal a svého koně dokázal po několika stovkách metrů boje opět zkrotit.

Klusácké dostihy sice zdaleka nedosahují popularity dostihů klasických, ale svou fanouškovskou základnu samozřejmě mají. Rozdíl je především v tom, že při klusáckých dostizích táhne kůň takzvanou sulku, což je vozík, na kterém je jezdec. Všem kdo tyto závody sledují, jistě zatrnulo při záběrech, které obletěly sociální sítě.

Ve vystřiženém klipu je vidět moment, kdy Tino najede na nerovnost, která ho rozhodí a on vypadne. Následně se odehrává několik stovek metrů dlouhý boj, kdy se jezdec snaží koně zastavit a vlaje za vozíkem. Chvílemi je bezvládně smýkán a v několika okamžicích se mu podaří alespoň částečně kontrolovat pohyb. Vše naštěstí skončilo dobře a mladík koně nakonec zastavil uprostřed závodního oválu.

Za svou odvahu je nyní všeobecně oceňován. I přes nepříjemné okolnosti vydržel a nepustil otěže, aby se nestalo ještě větší neštěstí. „Křičeli jsme na něj, aby koně nechal běžet. Jeho rodina pracuje s koňmi již několik generací a on se naučil koně nikdy nepustit. Nevíme co by se stalo, kdyby ho nechal volně běžet,“ nechal se slyšet ředitel závodiště Päivi Lehtonen pro švédský Expressen.

A jak se má hrdina po nepříjemné jízdě na tvrdém povrchu? „Cítí se dobře. Stejně tak i kůň. Majitelé koně oceňují jeho odvahu,“ dodal Lehtonen.