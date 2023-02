Fotbalový rebel Limberský: Musel pod kudlu!

Co se stalo?! Bývalý fotbalový obránce David Limberský sice v roce 2021 ukončil profesionální kariéru, ale milované hry se nadobro vzdát nechtěl. Z plzeňské Viktorky se proto přesunul do Jiskry Domažlice. Jenže ani tam ho teď fanoušci a spoluhráči nejspíš nějakou dobu neuvidí. Fotbalový budič vášní se totiž musí podrobit operaci!

»Limba« fanoušky o své hospitalizaci informoval strohým příspěvkem na sociálních sítích. Vyfotil jim nadstandardní nemocniční pokoj, ve kterém leží v křesle. „Únava materiálu, jdu se hodit do topu,“ připsal k obrázku.

Připojil také gif fotbalisty, který si plácá po koleni. Evidentně je to tedy právě tato oblast, kterou mu budou lékaři »dávat dohromady«. S kolenem měl Limberský problém také během své aktivní kariéry. V roce 2014 pro něj skončila podzimní sezóna předčasně kvůli poraněným vazům.

Plzeňskému patriotovi tak očividně operací pokračuje ne příliš veselé období. Loni na podzim byl obviněn z vydírání. „Limberský měl na poškozeného křičet, že ho okradl a že chce zpět svoje peníze. Vzápětí další ze čtveřice obviněných požádal přítomné hosty, aby ze salonku odešli. Poté si k poškozenému údajně přisedl, vytáhl pistoli, kterou ho nejprve udeřil do zátylku a poté mu ji přiložil k hlavě a opakovaně se ho ptal, dokdy peníze vrátí. Muže nechali odejít poté, co jim měl slíbit, že peníze vrátí do konce listopadu,“ popsal tehdy událost zdroj deníku Právo. V souvislosti s touto kauzou mu teď hrozí až 8 let ve vězení.