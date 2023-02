Šmarda na Žižkově končí, obří náskok nestačí. Ke Kotalovi přichází sparťan

Skupinu B třetí fotbalové ligy vede o devět bodů. Tvrdě jde za postupem do baráže a návratem do druhé nejvyšší soutěže. Přesto přichází ze Žižkova nečekaná zvěst. Od mužstva byl odvolán trenér Michal Šmarda. Místo něj přichází do Viktorie Michal Horňák, ještě na podzim kouč Sparty B.