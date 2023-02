Messi se vrátil k útoku na Weghorsta: Překvapivá sebereflexe!

Fotbalový šampionát v Kataru provázely často silné emoce. Průchod jim v jednu chvíli dal také legendární Lionel Messi, který se během rozhovoru obořil do soupeře. Teď se slavný Argentinec k momentu vrátil a svým vyhodnocením tehdejší situace překvapil...

Čtvrtfinálový zápas mezi Argentinou a Nizozemskem měl v Dauhá pořádný náboj. Nechyběly šťouchanice na hřišti, dramatické prodloužení a nakonec i penalty, ve kterých byl úspěšnější jihoamerický tým. Navzdory tomu ale kapitán Argentiny nevypadal moc spokojeně.

Pořádnou pifku měl Lionel Messi především na Wouta Weghorsta, který byl autorem obou nizozemských branek. Zlost v něm bublala natolik, že se do soupeře obořil během televizního rozhovoru: „Na co čumíš, hlupáku? Zalez.“ Nizozemec přinal, že svému sokovi v tu chvíli moc kvůli španělštiny nerozuměl, ale dokázal se dovtipit, jakého rázu jeho poznámka byla.

S odstupem několika týdnů teď vzal Messi zpátečku. „Nepřemýšlel jsem o tom, vyplynulo to v danou chvíli,“ vrátil se k celé záležitosti v rozhovoru pro rozhlasovou show Perros de la calle. Podle svých slov Argentincovo chování ovlivnilo hecování, které mači předcházelo.

„Věděl jsem všechno, co bylo zaznělo před zápasem, co řekl jejich kouč. A dobře,.. když je po všem, nelíbí se mi, co jsem udělal, nelíbí se mi to »zalez« a tak dále. Ale jsou to chvíle obrovského napětí, obrovské nervozity a všechno se děje strašně rychle...“ vysvětloval kapitán týmu, který šampionát opanoval.

„Člověk reaguje tak, jak reaguje, ale nic nebylo plánované. Prostě se to stalo. Nerad to hážu za hlavu, ale tohle jsou věci, které se stávají,“ krčil rameny fotbalový velikán, jehož národní tým budil po konci šampionátu poprask nejen v médiích, ale také na domácí půdě, kde mančaft musel být při divokých oslavách evakuován.