Pastrňák se pochlubil fotkou s Ovečkinem: Od fanoušků to pořádně schytal!

Nejlepší hokejová liga světa má za sebou All Star víkend, jehož součástí byl i hvězdný český útočník David Pastrňák (26). Rodák z Havířova se zúčastnil i dovednostních soutěží, kde zazářil při nájezdech. Z této akce si mimo jiné pořídil snímek se sniperem Alexanderem Ovečkinem (37), který je velkým podporovatelem Putina. Za to je teď česká hvězda terčem kritiky!

Pasta přidal na sociální síť sérii snímků z All Star víkendu, kde jsou zahrnuty momenty z obou dnů. Nad většinou se člověk ani nepozastaví, ovšem jedna fotka je pro mnohé trnem v oku. Konkrétně ta, kde je český reprezentant vedle Ovečkina.

Kapitán Washingtonu patří už dlouhou dobu k zastáncům ruského diktátora, což někteří příznivci dali Pastrňákovi sežrat. „Proč se fotíš s advokátem teroristů?“ zní jeden z komentářů. „S tím Ovečkinem jdi do p*dele. 14 tisíc unesených dětí, 50 tisíc znásilněných žen a 150 tisíc mrtvých civilistů…že se nestydíš!“ přidal se další.

„Moc pěkná fotka. Vedle podporovatele masového vraha. Však vraždí jen vedle slovenských hranic, koho by to zajímalo. A politika do sportu přece nepatří. Snad to řekneš i těm ukňouraným ukrajinským sportovcům, co umřeli nebo přišli o rodiny, ať nebrečí a jdou si vesele zaskákat na olympiádu," nedržel se zpátky jeden z uživatelů.

Kromě toho některé ještě nadzvedlo, že Pastrňák přidal k fotkám emotikon bomby, což bylo podle některých velice nešťastně zvolené označení. „Pravda, že v popisku aspoň ta bomba být nemusela,“ napsal jeden ze sledujících. „Tak nějak se shodneme, že na fotce číslo 2 je podporovatel ruského vraždění a genocidy. A ještě přidáte doslova bombu? No ty vole,“ pohoršoval se další fanoušek. Milovaný David si tak kvůli pár kliknutím znepřátelil část svých obdivovatelů.