Naleštěné rozpaky v NHL. Na Floridě ráj s Ovečkinem, na Ukrajině rakety

Od první chvíle se zápas hvězd NHL motal kolem silného příběhu. Nejspíš se jedná o poslední akci, kdy vidíte pohromadě Alexandra Ovečkina, Sidneyho Crosbyho, Connora McDavida a Nathana MacKinnona. Hlavním důvodem je, že NHL přestala od Soči (2014) pouštět své hráče na olympiádu a od roku 2016 sama nedokázala zorganizovat Světový pohár.

Akce nejlepších proti nejlepším napříč generacemi hokeji chybí. Aby ji vyvážilo lehárko na Floridě? Těžko. Na druhou stranu, Utkání hvězd svůj smysl má. V různých obměnách a s přestávkami se pravidelně koná od sezony 1947/1948, výtěžek z akce mířil do penzijního fondu hráčů.

Dnes je víkend hvězd pro opravdové hokejové šílence brutálně nudný a moc akce v něm nenajdete. Jenže přitáhne k sobě lidi, kteří sport nesledují vůbec. Láká se právě na show, jména, vtípky, neony, barvy. Pro ligu jde o důležitou marketingovou a společenskou akci, ze které se dají generovat další peníze. Proto se i tak kroutila, když ji kvůli účasti hráčů na olympiádách musela škrtnout.

Jenže problematické je, že hlavní roli od prvního dne hrál Alexandr Ovečkin. Muž, který vždy byl velkým příznivcem ruského prezidenta Vladimira Putina, vždycky spolu měli velmi blízký vztah. Podporoval ho při volbách, založil z vlastní iniciativy Putinův tým, podporoval anexi Krymu.

Hašek kvůli Rusům zuřil

Zatímco o víkendu na Ukrajinu padaly rakety, útočník Washingtonu si na ledě vše královsky užíval a NHL vše využívala ke své propagaci. Ovečkin senior, s ním na ledě Ovečkin junior. Bavte se!

„Liga klesla na úplné dno. Nechat Ovečkinova syna vystupovat při All-Star Game NHL je plivnutí do tváře přibližně 500 zabitým, tisícům zraněných a desetitisícům unesených ukrajinských dětí,“ ostře vypálil na Twitteru jeden z nejlepších hráčů historie NHL Dominik Hašek. „NHL a Gary Bettman musí za tento ohavný čin zaplatit!“ přidal.

Jenže takto se celá show záměrně stavěla. Sidney Crosby proti Ovečkinovi a kolem mladé hvězdičky. NHL se nechce Ovečkinova příběhu vzdát, protože mu chybí 83 gólů, aby překonal Waynea Gretzkyho a stal se nejlepším střelcem dějin. Liga se nehodlá babrat ve vztahu Ovečkin x Putin x Ukrajina. Ovečkina si chce podržet a ještě lépe, vystavit ho a slavit jeho úspěch.

Novináři se hned od startu akce všech hvězd vyptávali na střet Ovečkina s Crosbym. „Až tady jednou nebudou, už to nebude opravdové Utkání hvězd. Oba jsou pořád tvářemi ligy, fanoušci je zbožňují,“ vykládal například kapitán Colorada Nathan MacKinnon.

Ovečkin seděl při tiskovce na pláži, usmíval se. Nepříjemné dotazy k němu Washington nepouští, tady se scénář opakoval. Nikdo se neptal na Ukrajinu, jestli už přítel Putin všechny děti před fašismem zachránil, jak Ovečkin vybízel na svém Instagramu v roce 2014.

Provorov se kritizovat smí

Zato šít do Ivana Provorova se smělo. Jiný Rus totiž odmítl vystoupit na rozbruslení Philadelphie v dresech, které podporují LGBT komunitu. Zámořští novináři řešili, že jeho chování je homofobní. Vyšlo o něm desítky článků.

Dotazy pršely i na šéfa ligy Garyho Bettmana. Třeba? Jestli liga nedává zelenou fanatickému myšlení, kdy jedinec může jet linku nenávisti k určitým rasám nebo menšinám. „Jdete příliš daleko,“ odmítl tezi, že by se NHL stávala bigotní. „Když se rozhodnete nepřipojit se k nějakému prohlášení, které podporuje ve vašich očích dobrou věc, nemusí to z vás nutně dělat bigotního člověka. Musíme respektovat individuální volbu.“

Ne, Ovečkin se neřešil. Jediným tématem za mořem je, že je to velikán, hvězda hvězd. O zbytku se mlčí. Možná i proto, že liga se bojí jakéhokoliv dalšího problému. Řešila sexuální skandál v Chicagu. Dlouhodobě čelí tlaku, že by se měla mnohem víc zajímat o následky po otřesech mozku. Maléry nepotřebuje, potřebuje pozitivní image. Určitě i proto, že ve Spojených státech popularita hokeje neroste, baseball, americký fotbal i basketbal ujely do jiné dimenze.

Světový pohár jen tak nebude

Nedávno zveřejnil časopisu Sports Business Journal téma, že i sledovanost NHL na amerických stanicích ESPN a Turner Sports klesla za první půlku sezony o 22 %. Průměrná sledovanost zápasu je 373 000 diváků, což je pokles oproti rok starému průměru 478 000. Je samozřejmě potřeba dodat kontext, že televize vysílají teď dvakrát víc zápasů než před rokem, což má vliv taky.

Nevybírají si jen ty největší šlágry, ale i „obyčejnější“ bitvy. Důvodem navíc může být i podobná věc, kterou vidíte v Česku. Hokej není globální sport, ale silně lokální. Takže pokud se nedaří Philadelphii nebo Chicagu, silné fanouškovské bašty ztrácejí zájem.

Můžete vyjmenovat dost důvodů, které ligu nerozvíjejí. Nedaří se posilovat silné rivality. Vadí zvláštní play off formát, kdy proti sobě hrají týmy z divizí. Vnímáte malý akcent na prodávání svých hvězd. Chybí opravdové hokejové bitvy, kde proti sobě hrají nejlepší reprezentace.

Co se týká olympiády, NHL dala příslib, že se na olympiádu do Turína pojede. Ale na Floridě vše Bettman stejně schoval do klasické formulky, že se stále jedná, mluví a moc dobře ví, jak tam hráči chtějí startovat. Světový pohár? „Z celé řady důvodů potřebujeme víc času na jeho přípravu,“ sdělil. Takže je lepší se na něj moc netěšit. Důvodem má být i fakt, že tady hodně záleží na spolupráci NHL a hráčské asociace, která si teď zvolí nové vedení. Vedení ligy tak naznačilo, že NHLPA může být poněkud zaneprázdněno.

Na Floridě si hráči na sebe natáhli nádherné dresy, které navazovaly na roky 1994, 1996 a 1997. Miniturnaj tři na tři ovládla Atlantická divize, ve finále proti Centrální divizi dal gól i David Pastrňák a nejužitečnějším hráčem se stal Matthew Tkachuk. Dovednostní soutěže se točily kolem Ovečkina s Crosbym tak, jak si NHL naplánovala.

V Americe ji sázka na Putinova blízkého přítele spíš nepoškodí i díky tomu, jak o něm (ne)referují média. V Evropě naštvala víc. Otázkou ovšem je, jestli mrzutější Evropa má NHL vůbec jak bolet.