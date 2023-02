Záhada »ztracených« cihliček zkrachovalého šampiona Sýkory: Tají, kde má zlato?!

Dluží, kam se podívá. Podnikání hokejového mistra světa Michala Sýkory (49) skončilo fiaskem a »sekerou « přes 200 milionů korun. Sám tvrdí, že mu nezbylo vůbec nic. Jenže nikdo neví, kam se poděly kilogramy zlata!

Jak Blesk včera informoval, Sýkora se po kariéře pustil do byznysu se zlatem, který mu zprvu vycházel. Pak ho ale měl podrazit jeden z obchodních partnerů, což ho poslalo do dluhové spirály. Půjčoval si, kde mohl (včetně desítek milionů od lichvářů či hokejového kamaráda Romana Červenky), své dvě firmy přesto zachránit nedokázal. Kvůli dluhům přišel o dva baráky, rozpadlo se mu manželství, čelí exekucím i trestnímu oznámení – prostě skončil na dně.

Věřitele, kteří dali Sýkorovi své peníze na nákup investičního zlata, tak vlastně nemá ani z čeho odškodnit. Jeho společnosti The Golden Investment a MPM Invest skončily v konkurzu, sám hokejový šampion pak soud požádal o oddlužení. Tvrdí totiž, že kromě akcií a dluhopisů svých zkrachovalých firem vlastní už jen dvě věci: automobil a stroj pro zlatnickou výrobu... „Prohlašuji, že výše uvedený seznam majetku je správný a úplný,“ sdělil soudu. Je tu ale jistý zádrhel!

Milionová otázka

Poškození investoři, mezi něž často patřili hvězdní čeští sportovci jako jednička fotbalového nároďáku Tomáš Vaclík (rád by zpátky dostal milion korun) či hokejový šampion z Nagana Vladimír Růžička (nárokuje si 2,3 milionu), však nejenže neviděli své peníze, Sýkora jim ale nedodal ani slíbené zlaté slitky. Kde jsou? To je otázka za milion. Či spíš za desítky milionů.

Insolvenční správce, kteří mají za úkol Sýkorův majetek zpeněžit a vyplatit věřitele, totiž bývalý obránce vodí za nos. S vážnou tváří jim říká, že zlato zkrátka zmizelo! „Aktuální stav tohoto druhu majetku, který by mohl mít značnou hodnotu, nebyl doposud věrohodně osvědčen a tvrzení o jeho neexistenci se jeví jako značně neuspokojivé,“ slyšel od insolvenčního správce soud.

Mám v něm vše

Sýkora by měl kápnout božskou, jinak mu v krajním případě hrozí až několik let za mřížemi. Zjistit ovšem, jestli si exhokejista skutečně ulil zlato bokem, a připravil si tak doslova zlatý padák, bude zřejmě neřešitelný úkol. Vždyť roztavit »cihličky«, skrýt tím jejich původ a někam je jako nedohledatelné na pár roků schovat, je docela hračka. Tím spíš pro zkušeného podnikatele s cennými kovy!

O to víc zarážejí Sýkorova slova z doby, kdy mu byznys kvetl. ,,Do zlata dávám téměř všechno. Z portfolia to dělá 95 procent. Protože vyměnit zlato na peníze je jednoduché!"

Vytáhlý obránce byl také u prvního českého zlata ve Vídni 1996







