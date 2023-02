Sýkora se po krachu schovává a nemluví: Plán, jak z něho dostat pravdu

Kdo se zkouší dovolat na Sýkorův telefon, má smůlu. Mobil vyzvání a vyzvání... Nebere ho dokonce ani insolvenčnímu správci, byť se sám hokejista výslovně zavázal, že bude spolupracovat! V rozhovoru pro Blesk to potvrdil Radim Janoušek z insolvenční společnosti Juventus, která má Sýkorovu fi rmu The Golden Investment »na starosti«.

Mají podle vás lidé reálnou šanci své peníze ještě vidět?

„Co se týče firmy The Golden Investment, tak u ní pan Sýkora soudu uvedl, že by nějaký postižitelný majetek měla mít. Nicméně pan Sýkora úplně nespolupracuje a majetek, který on takto označil, se insolvenčnímu správci nepodařilo doposud dohledat. Tam, kde majetek měl být, nebyl. Pokud to tedy pan Sýkora hodnověrně nevysvětlí, nastane problém. Každopádně prozatím to bohužel vypadá tak, že věřitelé nedostanou skutečně nic, respektive úplné minimum.“

Pan Sýkora s vámi nekomunikuje?

„Komunikoval zpočátku. Koncem loňského listopadu jsme s ním mluvili, ale na následnou schůzku již nepřišel a v současné době nám ani nebere telefon. Advokátní kancelář, která ho zastupovala, ho už nyní nezastupuje, aniž by rovněž zareagovala na naše výzvy k součinnosti. Ozvali se nám v současné době jeho noví advokáti, ale prozatím je tato součinnost rovněž nedostatečná.“

Co budete dělat?

„Navrhl jsem, aby insolvenční soud pana Sýkoru předvolal k tzv. prohlášení o majetku. Pod hrozbou poučení o následcích uvedení nepravdivých informací by zde měl hovořit pravdu a uvést o majetku firmy úplně vše, a hlavně pravdivě. Uvidíme ale, co řekne...“

Sýkora neříká pravdu? Podezření má i další insolvenční správce

„Pan Sýkora sice poskytl k analýze drahých kovů na výzvu insolvenční správkyně určitá vysvětlení, tato se však zdají jako neúplná a zavádějící, neboť nekorespondují se zjištěními insolvenční správkyně. Věřitelský výbor je toho názoru, že pan Sýkora neposkytuje uspokojivě při zjišťování majetkové podstaty řádně všestrannou součinnost.“ insolvenční správce Václav Dušek ze společnosti AAA Insolvence OK.