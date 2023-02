Jankto má odvahu jako nikdo před ním. Ukázal, proč je coming out třeba

POHLED MARTINA VAITA | Hned na úvod nechci, aby tenhle pohled přispěl k tomu, že slova kohokoliv jiného přehluší to, co má na srdci člověk, kterého se to týká nejvíc. Nejdůležitější je, že Jakub Jankto měl neskutečnou odvahu vyjít ven se svou homosexuální orientací jako vůbec první aktivní mužský fotbalista na světě a zároveň známý reprezentant, který prošel nejlepšími ligami Evropy.

Můžeme si říkat, jak je prostředí ve většině Evropy tolerantní. Ale už jenom to, že se k něčemu podobnému ve fotbale, a zdaleka nejenom v něm, odhodlala jenom hrstka aktivních hráčů, vypovídá o tom, jaké tabu ve sportu homosexualita stále představuje.

Důvody jsou bohužel úplně zřejmé - profesionální sport opravdu není zrovna prostor pro citlivé zacházení. Ať už v kabině, nebo na tribunách. I ti nejodvážnější se určitě zastavili před naprosto pochopitelnými překážkami. A sice když si řeknou, jestli opravdu mají zapotřebí stát se dobrovolně hromosvodem pro homofoby v hledišti a na internetu. Zvlášť když by byli úplně první, kdo něco takového provedou.

Můžou si taky říct, proč by měli zapotřebí, aby si třeba jejich špatnou formu nebo osobní problémy měl někdo nejnižším společným jmenovatelem spojovat s tím, kým jsou, a co nemají šanci ovlivnit.

Vzpomeňme si třeba taky na slova Patrice Evry, že v každém klubu je pár gayů, ale nejdou se svou orientací ven, protože by ve velkém fotbale skončili. Mohl tím mít na mysli, že i majitelé se mohou bát přivést homosexuální hráče, protože si nejsou jistí reakcí kabiny a veřejnosti.

Někdy slyším hlasy, proč veřejnost potřebuje vědět, že je někdo známý gay, když to teda má být úplně normální věc. Ale kdokoliv, kdo zaznamenal dosti prekérní diskuzi v českém prostředí okolo celé záležitosti, už asi chápe, proč je coming out tak důležitou věcí.

Neměli bychom se ptát, proč to potřebujeme vědět my jako veřejnost. Ale proč to o sobě lidé, kteří něčím podobným procházejí, potřebují říct. A sice proto, že za sebe nenechají mluvit nikoho jiného, kdo by, ať už s jakýmkoliv lepším úmyslem, měl prozradit, co je ta nejintimnější věc každého člověka.

Věc, se kterou se mnozí dlouhá léta vypořádávají, bojují, a někdy ten boj bohužel nedopadne dobře. Sebevraždy jsou mezi LGBT lidmi bohužel až příliš časté a můžou potkat i ty nejsilnější. A takzvaný outing, kdy o orientaci neinformuje dotyčný, ale řekne to za něj bez jeho souhlasu někdo jiný, mívá velmi negativní dopady.

Zakončeme to ale pozitivně. Pro všechno zmíněné má Jakub Jankto obrovskou odvahu, jako prakticky nikdo ve fotbale před ním. Jeho krok má potenciál změnit fotbalové prostředí po celém světě a zaslouží si díky tomu veškerou podporu a všechno nejlepší v kariéře i osobním životě. Právě proto, ať se obojímu může v klidu věnovat dál.