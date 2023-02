První český prezident Václav Havel (†75) nebyl velkým sportovním nadšencem, úspěch hokejové reprezentace v Naganu v roce 1998 ale strhl i jeho. Finále přitom kvůli zdravotním obtížím a hospitalizaci sledoval ještě z nemocničního pokoje ve střešovické nemocnici. Sotva ale bylo jasné, že Češi budou zlatí, začal vymýšlet způsob, jak by to s hokejisty nejen celá republika, ale i on, navzdory chatrnému zdraví, mohl oslavit a pogratulovat jim. Na tyto momenty zavzpomínala pro Seznam Zprávy Dagmar Havlová.

Zaplněné Staroměstské náměstí po příletu týmu bylo perfektní ukázkou toho, jak moc tehdejší úspěch dokázal národ spojit. Lidé čekali v srdci Prahy v obrovském mrazu, který by Havlovu zdravotnímu stavu vůbec neprospěl. Hlava státu tak vymyslela, že se se zlatými hochy setká alespoň na zahradě svého domu v Dělostřelecké ulici.

„S organizací pomáhali samozřejmě ti, kteří měli na starosti prezidentský program. Můj nápad byl postarat se o stovky lidí za vrátky naší zahrady, nakoupit rum a dělat jim grog nebo čaj,“ popsala pro Seznam Zprávy Havlová. Podle ni bylo setkání u prezidentova domu pro některé alternativou k akci na náměstí.

„Stovky lidí, kteří se nedostali na Staroměstské náměstí a chtěli přivítat český hokejový tým, stály v tom mrazu několik hodin před naším domem. Těmto lidem jsem v obrovských hrncích vařila s mojí sestřenicí grog, který jsme jim nalévaly do našich hrníčků. Až potom jsem zjistila, že skoro všichni si je nechali na památku," vyprávěla populární herečka.

Když pak hráči autobusem k Havlovi dorazili, čekalo je velice vřelé přivítání: „Vítám vás co nejsrdečněji u sebe doma. A hlavně vám děkuji za fantastickou reprezentaci našeho státu,“ pronesl Havel. Byl si vědom toho, že čeští reprezentanti docílili úspěchu obrovských rozměrů.

„Díky vám dnes miliardy lidí vědí, co to je Česká republika. Zasloužili jste se o její dobré jméno víc než mnoho politiků. Ale ještě jednu jinou zásluhu máte – zasloužili jste se o to, že v této zemi je dobrá nálada. Lidé se chovají hezky k sobě navzájem, a dokonce i ke mně, jako představiteli jejich státu,“ pravila tehdejší hlava státu.