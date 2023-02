Pikantní zprávy z Nagana: kolize se sponzory, strach o Jágra i tisíc piv

Video se připravuje ... Vzpomínky na hokejový úspěch z Nagana znovu ožívají. Češi po 25 letech vytahují zajímavé historky a popisují oslavy, které prožili po návratu se zlatými medailemi. Ale co se všechno v Japonsku doopravdy stalo? Prolistovali jsme už zažloutlými stránkami deníku Sport z doby konání olympijských her a přinášíme pikantní příběhy, na které se pravděpodobně už zapomnělo. Zaujmou třeba problémy s oblečením, strach o Jaromíra Jágra, hudební hity v kabině i potíže s češtinou...

Slavnostní zahájení a kolize se sponzory sobota 7. 2. V den slavnostního zahájení Olympijských her v roce 1998, kterých se zúčastnil do té doby rekordní počet 2339 sportovců ze 72 zemí, se hokejisté z české soutěže teprve chystali na dalekou cestu. Funkcionáři v té době již řešili problém s oblečením našich reprezentantů. A důvod? Hokejový svaz v té době měl uzavřenou smlouvu s firmou Nike, zatímco partner olympijského výboru byl Adidas. V olympijské vesnici se tedy museli hráči pohybovat v soupravách se třemi pruhy, zatímco na stadionu zase ve výrobcích konkurence. K této absurditě se do novin vyjádřil asistent trenéra Slavomír Lener: „Ještě přesně nevíme, jak to budeme řešit, záleží na podmínkách v Naganu… Při odjezdech z vesnice na zápasy a tréninky oblečeme věci od Nike a asi přes to přehodíme kabáty, rozhodně se nebudeme chtít převlékat v autobusu.” A jaká byla jeho očekávání před turnajem? „Každá medaile pro nás bude úspěchem, při horším scénáři budeme spokojeni, když odehrajeme všechna supertěžká utkání se ctí. Důležitý je pocit z dobře odvedené práce. Hlavně, abychom nevybouchli.” přál si těsně před odletem. Deník Sport ze 7. února • Foto Archiv

Komplet, volno i soustředění místo oslav pondělí 9. 2. V pondělí v noci, čtyři dny před pátečním úvodním zápasem proti Finsku, se v Naganu k národnímu mužstvu připojilo i zbývajících jedenáct hokejistů, kteří do dějiště putovali rovnou po svých zápasech v NHL. A hned odpoledne je čekal první společný trénink s celým týmem. Finální sestava 23 jmen je mnohými experty řazena mezi nejlepších šest celků, ale objevovaly se i zmínky o černém koni soutěže. A jak sportovci trávili čas mezi tréninky? Kromě sledování televize na pokoji, čtení navezených knih a hraní karet si každý našel něco, aby ukrátil chvíli, než turnaj století vypukne. Nabízela se i možnost oslav, neboť v následujících dnech měli narozeniny hned čtyři hráči, ale k tomu nedošlo. Jaroslav Špaček dostal dárek ke 24. narozeninám už v podobě nominace, dvaadvacet let bylo Milanu Hejdukovi a o deset více Petru Svobodovi. I největší hvězda ze zámoří s číslem 68 musela později oslavu 26 let na světě odložit, ale z dobrého důvodu. Deník Sport z 9. února • Foto Archiv

Zájem o hvězdy NHL a problematika dopingu středa 11. 2. Obrovský zájem vzbudil příjezd světových hvězd NHL, kanadští hráči Eric Lindros a Wayne Gretzky se museli prodírat davy fanoušků a odpovídat na otázky všudypřítomných novinářů. Jejich slávu dokázal vtipně okomentovat dlouholetý masér českého týmu, když ukazoval kartičku Gretzkyho, pečlivě schovanou v kapse. „Mám ji na podpis, když bude chtít, mám pro něho mou s podpisem… Je stejně cenná.” V českém týmu zatím probíhala informační schůzka o podpůrných prostředcích, které v zámořské soutěži regulované nijak nejsou, ale na olympiádě podléhají dopingové kontrole. Reprezentační lékař Zdeněk Ziegelbauer ale čtenáře hned uklidnil. „Hráči byli poučeni už dávno a jsem přesvědčen, že v našem případě nepřichází v úvahu, že by hokejisté něco nedovoleného použili.” Deník Sport z 11. února • Foto Archiv

Problémy s češtinou i trénink pod dohledem čtvrtek 12. 2. To, že na olympiádu byli vybraní hráči z domácí soutěže i zahraničí, jsme už zmiňovali. Přineslo to ovšem i nečekaný problém. „Pomalu si zvykám komunikovat s obránci v češtině, ale doufám, že to do pátku bude lepší,” vysvětloval Dominik Hašek působící dlouhá léta v Buffalu. Za největší favority olympiády byly považovány zámořské celky. „Čeští hráči si zase tak velkou hlavu z atmosféry okolo turnaje století nedělají, i když jsou si vědomi významu soutěže.” Kanadský výběr situaci rozhodně nepodcenil a jeho zástupci se chodili dívat i na tréninky českého národního týmu. „Bývalý obránce Montrealu Bob Gainey dokonce studoval Hlinkovu tabuli z tribuny dalekohledem.” Deník Sport z 12. února • Foto Archiv

Zděšení kvůli Jágrovi a Haškův styl sobota 14. 2. Po prvním zápase s Finskem, ve kterém Češi dominovali a připsali si výhru 3:0, vyvolal mírné zděšení u českých fanoušků záběr na Jaromíra Jágra odcházejícího do šaten tři minuty před koncem první třetiny. Mnozí si uvědomili problém pittsburského útočníka s třísly a jen trnuli. Uklidnění jim pak přinesl rozhovor přímo s hráčem. „O nic nešlo, jen jsem si potřeboval přebrousit hranu u brusle.” V bráně exceloval Dominik Hašek. „Na ledě neudělá jediný zbytečný pohyb. Přesně ví, kam letí kotouč, počítač v hlavě bleskově zhodnotí situaci a Dominik se rozhodne, jak reagovat.” Tak popsal jeho styl redaktor deníku Sport Zdeněk Paul přímo z místa konání. 14. 2. 1998 - Titulní strana • Foto iSport.cz

Diskvalifikace hráče Švédska středa 18. 2. Po přesvědčivé výhře nad Kazachstánem a prohře 1:2 s Ruskem čekalo český výběr čtvrtfinále. Podle tabulky měli narazit na silný výběr z USA, ale ve hře zůstávalo i Bělorusko. Celá situace byla až do poslední chvíle nejasná kvůli neznalosti zákonů obránce NY Rangers hrajícího za výběr Tre Kronor Ulfa Samuelssona. Jaká je v tom souvislost? Tento hráč se rozhodl získat americké občanství a neuvědomil si, že se tím pádem jeho švédský pas stává bezcenným kusem papíru. Na vše se přišlo až po odehrání základní skupiny. Švédsko podle pravidel mělo skončit s nula body čtvrté a hrát s Ruskem, Bělorusko tím pádem s Českem. To se ale nestalo, běloruská a následně i česká stížnost neuspěla. Zvláštní nezávislá komise v Naganu odmítla protesty a potvrdila rozhodnutí IIHF. Ta sice potvrdila start Samuelssona jako neoprávněný, ale namísto kontumace dosavadních výsledků Švédska pouze diskvalifikovala hokejistu z turnaje. A česká reakce? „Nám by v takovém případě všechny body sebrali,” okomentoval situaci kapitán Vladimír Růžička. „Těžko něco říkat, zkusili jsme to, protože snad ještě existují nějaká pravidla a řády,” dodal asistent trenéra Slavomír Lener. 18. 2. 1998 - Titulní strana • Foto iSport.cz

Euforie po USA a největší obavy hvězd čtvrtek 19. 2. Český lev rozsápal hvězdy a pruhy. Amerika zažila Noční děs. Dominátor vyčaroval postup. Tohle je jen výčet z titulků u článků, které plnily deník Sport po senzačním vyřazení týmu ze Spojených států amerických po výsledku 4:1. Hodně emotivně zápas zhodnotil Martin Ručinský: „Hodně lidí nám nevěřilo, každý chtěl postup Američanů. Teď ať si sednou do letadla a jedou domů!” Co však nejvíc řešily hlavní osobnosti zmíněného duelu? „Kluk jde za dvě hodiny do školy a doufám, že se na něj kamarádi v Buffalu nebudou moc zlobit,” vyjadřoval obavy o vstávání svého syna legendární brankář Hašek. V případě prohry by si naši hokejisté museli balit kufry, to však zcela vyloučil Jaromír Jágr: „Prostě by to nebylo možné, mám na pokoji takový bordel, že nemůžu v té hromadě najít ani postel. Budu muset sehnat nějakou kartu, zavolat uklízečku… Jinak bych nemohl odjet. Pokud ale vyhrajeme turnaj, tak tam všechno nechám a pojedu jen tak!” 19. 2. 1998 - Titulní strana • Foto iSport.cz

Co hráči poslouchali v kabině za hudbu? pátek 20. 2. Došlo ke změně. „Už jsme měli dost muziky, která tam běžela, pořád nějaké AC/DC, až někdo houknul: Dejte tam něco českého. Kabáti se neprosadili, tak jsme zkusili Michala Davida a ono se to chytlo. Někdo to chtěl v první chvíli hodit do koše, ale David vydržel a hraje pořád. Mně je to trochu jedno, já zase muziku tolik neposlouchám ani doma, ale v kabině to atmosféru udělá,” prozradil Jiří Šlégr před semifinále s Kanadou. 20. 2. 1998 - Strana 3 • Foto iSport.cz

Nominace na nájezdy a držení se za ramena sobota 21. 2. Po výhře v semifinále nad Kanadou po samostatných nájezdech prozradil trenér Ivan Hlinka, jak vznikala nominace pěti vybraných hráčů, kteří měli zápas rozhodnout. „Byl to velký nápor na psychiku hráčů. Jágr, Reichel a Růžička byli jasní. Ručinský mi řekl, že si věří, Pateru jsme nominovali, protože má chytrou hokejovou hlavu. Jen Jágr se dohadoval s Růžičkou, kdo pojede poslední, nakonec ustoupil kapitánovi.” Jágr cestou do haly před zápasem řekl, že vyhrají na penalty. A když k rozuzlení přišlo, všichni jako jeden muž se chytli okolo ramen. „Já ani nevím, kdo s tím přišel, najednou jsme se drželi, chtěli se co nejvíce semknout,” přiznal Robert Reichel. O tom, jak pevné spojení bylo mezi hráči, se přesvědčil i Dominik Hašek v bráně, když se jeho spoluhráčům dlouho nepodařilo rychle rozmotat. „Když jsem vytlačil Shanahana a bylo rozhodnuto, začal jsem skákat a on pořád nikdo nepřijížděl. Byla to strašně dlouhá doba, než na mě kluci skočili,” usmíval se už po zápase český gólman. 21. 2. 1998 - Titulní strana • Foto iSport.cz 21. 2. 1998 - Strana 16 • Foto iSport.cz

Hlinka a Růžička po finále, Havel nabídl Haškovi úřad pondělí 23. 2. V neděli deník Sport nevycházel, a tak až v pondělí si mohli čtenáři přečíst detaily o famózním triumfu českého národního týmu, když ve finále gólem Petra Svobody porazil Rusko 1:0. A na následné otázky všudypřítomných novinářů padaly leckdy i vtipné odpovědi, například když mezi ně přišel hlavní trenér Ivan Hlinka. „Já na vás nechci dělat chytrýho. Taky jsem si v kabině už dal kapku šampaňskýho a mezi to šoupnul i vodku, ale co víc si trenér může přát. Porazili jsme celý hokejový svět.” A měl pravdu, favorizovaná Kanada brala nepopulární bramborovou medaili a Američané skončili na pátém až osmém místě. A co řekl na otázku, jak se cítí? „Já se z vás zblázním, pořád se ptáte, jaké mám pocity. Já mám pocity, že ve čtvrtek musím zase být na střídačce, hrajeme proti Slavii.” dodal realisticky po historickém úspěchu. Zajímavý příběh napsal i Vladimír Růžička, který slavil titul mistra světa v roce 1985 v Praze, reprezentační dres navlékl po dlouhé době a se zlatem na hrudi o třináct let později oznámil konec kariéry v národním týmu. A jak odpověděl na otázku, co by v hokeji chtěl ještě dokázat? „Už nic. Odehraju dva roky ve Slavii a pak si vezmu fajfku, bačkory a budu mít klid.” Na nadšené skandování fanoušků „Hašek na Hrad” zareagoval i tehdejší prezident Václav Havel. V telefonickém hovoru brankáři nabídl svůj úřad, návrh ale neprošel. Hráč s číslem 39 nabídku odmítl se zdůvodněním, že ten nejlepší muž na Hradě už je a že raději zůstane u hokeje. Po blahopřání začala hlava státu vymýšlet možnosti, jak se po příletu setkat s celým týmem. 23. 2. 1998 - Titulní strana • Foto iSport.cz

Jak na nečekaný triumf reagovali v zahraničí úterý 24. 2. Přílet hokejistů do Prahy, následná cesta za prezidentem, od kterého dostali všichni pamětní medaile, a konečná oslava na Staroměstském náměstí za přítomnosti desítek tisíc fanoušků - to byl program pondělního večera. Dnes již legendární záběry plné českých vlajek a po náročné cestě unavených, ale šťastných medailistů, každý z nás pravděpodobně viděl. Pojďme se tedy podívat, jak se k nečekanému prvenství vracel americký tisk, který znovu od listopadu 1989 věnoval malé zemi uprostřed Evropy tolik pozornosti. Ve všech textech se daly najít zmínky o odvetě za srpnovou okupaci. New York Times sarkasticky dodal: „Skutečnost, že Jágr nosí dres s číslem 68, samozřejmě nemá s Pražským jarem co dělat.” A jak šampionát zhodnotil LA Times? „V turnaji, který měl být oslavou NHL, se americký tým ukázal jako banda hňupů a zářící kanadské reflektory vypnul Dominik Hašek…Hlinka ze svého týmu udělal disciplinovaný, kompaktní celek a česká obrana, přestože bez prvořadých hvězd, hrála skvěle.” Norské noviny nejvíce vyzdvihovaly citát Jaromíra Jágra, který shrnul přístup českých hokejistů. „Je mnohem důležitější hrát za národ než za peníze.” SESTŘIH: Legendy to mají pořád v ruce. Rány mezi betony, Jágrův gól i Výborného paráda Video se připravuje ...

Oslavy sledovalo víc žen než mužů středa 25. 2. Hokejová horečka korunovaná olympijským zlatem se promítla i do sledovanosti televizní obrazovky. Obrovský nárůst zaznamenala Česká televize, která všechna utkání vysílala v živém přenosu. Počet sledujících se zvyšoval postupně, jak český tým procházel turnajem dál a dál. Nedělní finále s Ruskem od 5:45 (konkrétně jeho poslední třetinu) si nenechalo ujít 51,7 % tehdejší populace - tedy 5 133 000 diváků. Ještě většího zájmu se však dočkalo slavnostní přijetí reprezentace na Staroměstském náměstí v pondělí večer a zajímavostí je, že jej sledovalo o 327 000 víc žen než mužů. I přes pozdní hodinu ho sledovalo téměř 30 % dětí ve věku od čtyř do čtrnácti let. Veřejnoprávní televize tak v tomto případě dala na frak soukromým společnostem, které v tomto období zažívaly nebývalý boom. 25. 2. 1998 - Strana 2 • Foto iSport.cz 25. 2. 1998 - Strana 3 • Foto iSport.cz