Lener o hrdinech z Nagana: Poctivci, samorost a Jágr. Růži si vážím za...

Video se připravuje ... Největší úspěch české hokejové historie v podobě zlata ze zimních olympijských her v Naganu slaví. Dnes uplynulo přesně 25 let od vítězného finále nad Ruskem. Všechny hráče, kteří se na zisku nejcennějších medailí podíleli, měl možnost zblízka poznat trenér Slavomír Lener. Co o hokejistech a jejich proměně za čtvrtstoletí prozradil? Projděte si pohled někdejšího asistenta trenéra Ivana Hlinky na jednotlivé hrdiny od brankářů až po útočníky.

Dominik Hašek (58 let) brankář, 735 zápasů v NHL, mj. Buffalo, Detroit, 2x Stanley Cup, 2x Hart Trophy, 6x Vezina Trophy Jde si pevně za svým Očima Slavomíra Lenera: „Fandím mu, protože když se nadchne pro správnou věc, jde si pevně za svým cílem. Velká škoda, že mu příliš nevyšlo podnikání. Říkal jsem si, že by firma Dominator mohla šlapat, ale v tomhle byznysu je těžké přetlačit zavedené oděvní značky. Když řídil návrhovou komisi Síně slávy, dělal to opravdu poctivě a srdcem, věnoval tomu spoustu času. Do toho, aby někde dělal trenéra gólmanů, se úplně nehrne, ale vím, že když budu potřebovat u nás v Dobříši, aby něco ukázal malým brankářům, nebude mít problém přijet. Nemyslím si, že by musel vysvětlovat přímo techniku, ale už jenom aurou, zarputilostí a pečlivostí by mohl předávat zkušenosti. Třeba až bude kemp pro talenty, mohl by tam přijít a popovídat si s nimi. Taková ikona by mohla ovlivnit jejich kariéry jenom v dobrém.“ Dominik Hašek o kandidatuře na prezidenta, zodpovědnosti NHL i Češích v Rusku Video se připravuje ...

Roman Čechmánek (51) brankář, 212 zápasů v NHL, mj. Philadelphia, LA, 3x mistr světa, 5x vítěz extraligy (Vsetín) Samorost Očima Slavomíra Lenera: „Kluků, kteří si při podnikání naběhli nebo byli do něčeho vtaženi, je mi opravdu líto. Někomu uvěří, on je podvede, a jsou ve velkém průšvihu. Přesně jako Čeman. Už jsem ho dlouho neviděl, bohužel. Ale myslím si, že by mohl být výborný trenér brankářů, třeba by mu sedla pozice, jakou má teď Ondra Pavelec u dvacítky. Čeman je samorost, odjakživa byl svůj, vždycky všechno pověděl na plný pecky. U těch mladých by možná bylo dobře, kdyby si nebral servítky. Stejně jako ostatní kluci ze vsetínské éry je moc fajn.“ Vyprodáno i na „důchodce”. Nechytal jsem devět let, říkal Čechmánek Video se připravuje ...

Milan Hnilička (49) brankář, 121 zápasů v NHL, mj. NY Rangers, Atlanta, 3x mistr světa Je neskutečně pracovitý Očima Slavomíra Lenera: „To, že vstoupil do politiky, mě překvapilo. Určitě mu to u vnímání lidí nepomohlo. Ale myslím si, že do toho šel v dobré víře, že chce pomoct sportu. Co jsem ho poznal, je neskutečně pracovitý. Když měl na starost programy pro nejmenší, věnoval tomu spoustu času, měl veliký přehled. Navíc je sportovní všeuměl. Na co sáhne, to mu jde: tenis nebo golf. Pomáhá mu, že má v sobě gólmanské instinkty. Myslím si, že by mohl být top manažer v jakémkoliv sportu. Nejen v hokeji.“ Milan Hnilička byl šéfem NSA • Foto Sport/Michal Beránek

Petr Svoboda (57) obránce, 1028 zápasů v NHL, mj. Montreal, Philadelphia, 1x Stanley Cup (Montreal) Má rád volnost Očima Slavomíra Lenera: „Ježek je svůj. Kdekdo říká, že ho nemůže sehnat. Ani já se mu nemůžu dovolat. V jednu chvíli byla šance, že bych mohl jít trénovat na Floridu, on to inicioval, byli jsme v úzkém kontaktu, ale pak to najednou skončilo. Má hrozně moc aktivit, takže jsou věci, které zničehonic vypustí. Ani na společných srazech ho moc nevídám. Myslím si, že mu vyhovuje, když má hodně volnosti. Chce být na volné noze. Ale do srdcí všech fanoušků se gólem ve finále zapsal nesmazatelně.“ Český obránce Petr Svoboda v souboji s Konstantinem Šafranovem z Kazachstánu. Češi toto vypjaté utkání vyhráli 8:2. • Foto Profimedia.cz

František Kučera (55) obránce, 465 zápasů v NHL, mj. Chicago, Washington, 2x mistr světa, 3x vítěz extraligy (Sparta) Velký poctivec Očima Slavomíra Lenera: „Svoje si odpracoval. Mohl mít šanci stejně jako brácha Vojta dělat skauta v NHL, jenže si na sebe vzal mnohem těžší břemeno. Jako vyhledávač talentů mohl mít jednodušší život. On si vybral starost o halu a udělal s ní obrovský úspěch, protože byl jeden z prvních, komu se takový projekt podařil. Dal do toho peníze, stálo ho to spoustu času i nervů, ale prosadil se. Franta byl vždycky mimořádný poctivec, s podobným zápalem se jistě věnoval i podnikání a budování nového klubu.“ Fotka z 20. výročí naganského zlata z roku 2018. Zleva nahoře Milan Hnilička, František Kučera, Martin Ručínský, Jiří Šlégr, Josef Beránek. Zl. dole Martin Straka, Slavomír Lener, Dominik Hašek, Liběna Hlinková, Vladimír Martinec, Robert Reichel • Foto Michal Beránek / Sport

Richard Šmehlík (53) obránce, 644 zápasů v NHL, mj. Buffalo, 1x Stanley Cup (New Jersey), vítěz ligy (Jihlava) Můžete na něm štípat dříví Očima Slavomíra Lenera: „Úplně se ztratil z očí, ani nedokážu odhadnout, jestli by měl zájem zapojit se do hokejového dění. Jeho byznys (pozn. hotel pro psy) v Americe mu běží, i když mi říkal, jak je to náročné. Je týmový hráč, takže vím, že kdybych ho požádal, aby dorazil do Česka s něčím pomoct, neváhal by ani minutu a přiletěl by. Na něm můžete štípat dříví, je na něj spolehnutí. Je to hráč, kterého prostě chcete mít v mužstvu. Poctivec. Nic nevypustí, každého se zastane. Podle mě přesně takhle přistupuje i k podnikání.“ Richard Šmehlík během rozhovoru v Síni slávy během 20. výročí naganského triumfu • Foto Jaroslav Legner / Sport

Jaroslav Špaček (49) obránce, 880 zápasů v NHL, mj. Columbus, Montreal, 3x mistr světa, vítěz extraligy (Plzeň) Vzdělává se po svém Očima Slavomíra Lenera: „Osobnost, která přešla do trenérské pozice. Vždycky mi říkal: Hele, Slávo, já se nebudu nějak speciálně vzdělávat, nepotřebuju to. Přitom je to hrozně chytrý chlap, už jako žák měl výborné výsledky, dá se říct, že se učil na jedničky. Maturita pro něj nebyl žádný problém. Takže si myslím, že je to z jeho strany jenom takové gesto. Určitě se vzdělává sám, sleduje ostatní ligy, jak se hraje, jaké jsou trendy. I kvůli synovi, který je hodně dobrý. Špágr si ty poznatky sbírá po svém, nechce být dirigovaný. Ale kdykoliv je s klukama na ledě při tréninku, umí jim to předat. Navíc jim i fyzicky stačí, je schopný je doplnit pro přihrávky, pro mezihru. Baví ho to, přinese do toho energii.“ Slavomír Lener v diskuzi s Jaroslavem Špačkem v trenérské šatně během MS 2014 • Foto Michal Beránek / Sport

Roman Hamrlík (48) obránce, 1395 zápasů v NHL, mj. Edmonton, Montreal, semifinále Světového poháru Umí to předat Očima Slavomíra Lenera: „Taky bohužel nepůsobí v Česku, což je škoda. Můj oblíbený hráč, byl bych moc rád, kdyby tady mohl být alespoň nějakou dobu, třeba přes léto. Protože jednou jsem s ním a bráchou Martinem točil nějaké instruktážní video a byli úplně úžasní. Ukazovali, jak se pohybovat na modré čáře, bylo to hodně inspirativní. Jednou dorazil přímo na kemp talentovaných beků. Obohatili je o specifické věci, které jim v kariéře hodně pomůžou. Roman má v sobě schopnost to předat, což ne každý umí. Má velký smysl pro detail.“ Roman Hamrlík s Dominikem Haškem na Staroměstském náměstí • Foto Mazáč Pavel / Sport

Jiří Šlégr (51) obránce, 622 zápasů v NHL, mj. Pittsburgh, Detroit, 1x Stanley Cup (Detroit), mistr světa, Triple Gold Club Měl by jít blíž k ledu Očima Slavomíra Lenera: „Taky si zadal s politikou… I on do toho určitě šel s tím, že chce pomoct sportu. Pokud jde o Litvínov, myslím si, že by mu spíš vyhovovalo, kdyby se pohyboval blíž u ledu. Protože hráčům má co předat. Buď zase k áčku, nebo k juniorům. Všichni vědí, že skloubil hokejový um s obrovskou fyzickou připraveností, jeho kondice byla příkladná. I v tomhle by mohl mladým ukázat cestu, protože ne každý maká, jak by měl.“ Jiří Šlégr během volby předsedy svazu v roce 2020 • Foto Pavel Mazáč / Sport

Libor Procházka (48) obránce, 823 zápasů v extralize, mj. Kladno, Sparta, K. Vary, mistr světa Umí se skvěle nachystat Očima Slavomíra Lenera: „Jako trenér mládeže mě pozitivně překvapil, protože jsem v něm jako v hráči trenérské vlohy neobjevoval. Nebo že by ho to mohlo bavit. Ale umí se skvěle nachystat, vzdělává se. Tahle pozice mu sedí. Umí to i názorně ukázat. V Naganu si sice nezahrál, ale i tak byl velmi důležitou součástí týmu. Především v tom byla naše síla. Každý respektoval svoji roli, pro úspěch udělal cokoliv.“ Libor Procházka nevyzrál v zápase legend na Jána Lašáka • Foto Michal Beránek / Sport

Martin Straka (51) útočník, 954 zápasů v NHL, mj. Pittsburgh, Rangers, mistr světa, vítěz extraligy (Plzeň) Je důsledný a spravedlivý Očima Slavomíra Lenera: „Klobouk dolů před ním. Vůbec mě nepřekvapuje, jak je úspěšný v Plzni. Vždycky to byla pilná včelička, poctivák. Vynikal pílí i uměním. Komplexní hráč. Mohli jste ho dát kamkoliv - doleva, doprava, do centra. Jakoukoliv roli přijal s nadšením! Neskutečně týmový hráč. Stejně to dělá v Plzni. Hráči za ním jdou, má respekt. Párkrát jsem viděl, jak během tréninku z tribuny seběhnul na led, vzal juniora za límec a vyvedl ho z kabiny áčka. Že se musí probrat. Spousta mladých hráčů prožila velký progres právě díky němu. Třeba Honza Kovář na něj nedá dopustit. Je důsledný, ale zároveň spravedlivý. Makáš, budeš hrát. Nemakáš, sedíš.“ Slavomír Lener (vpravo) na střídačce českých legend s Martinem Strakou a Martinem Ručinským • Foto Michal Beránek / Sport

Jaromír Jágr (51) útočník, 1733 zápasů v NHL, mj. Pittsburgh, Rangers, 2x Stanley Cup (Pittsburgh), 2x mistr světa, Triple Gold Club, 1x Hart Trophy, 5x Art Ross Trophy Škoda, že nemá čas pro sebe Očima Slavomíra Lenera: „Všichni bychom mu měli držet palce, aby hrál ještě dlouho a měl úspěchy. Je to dobré pro Kladno i celý český hokej. Ve světě má renomé. Když ho vidím, jak hraje, má to pořád v sobě. Úplně z něj čiší, jak hokej miluje. Na ledě se cítí nejlíp. Nemá to vůbec jednoduchý, protože vede klub jako majitel, takže musí kloubit tréninky s manažerskou prací. Když to přeženu, stará se o smlouvy i o to, aby se do VIPu koupily rohlíky. To ho stojí spoustu času a energie. Kdyby se mohl věnovat jenom svému tréninku, mohl by hrát ještě líp, ale upřednostňuje potřeby klubu. Klobouk dolů.“ Slavomír Lener na tréninku národního týmu s Jaromírem Jágrem • Foto MAZAC PAVEL / Sport

Vladimír Růžička (59) útočník, 233 zápasů v NHL, mj. Boston, Edmonton, mistr světa, 5x nejlepší střelec ligy Po Praze se mnou zůstal do rána Očima Slavomíra Lenera: „Růža byl skvělý centr, uměl pětici držet pohromadě, dal tomu myšlenku. Stejně jako Robert Reichel. Ne nadarmo se říká, že ze středních útočníků se stávají výborní trenéři. I z gólmanů. Leckdo ironicky tvrdí, že je to kvůli tomu, že mají v brance čas přemýšlet o hře, mají to všechno před očima. Ale něco na tom bude. Růža byl geniální hráč, dirigoval si spoluhráče. Točilo se to kolem něho. Po průniku do útočného pásma musel vždycky dostat puk. Takže vlastně už tehdy do sebe nasával základy trenéřiny. Když s ní začínal, vzal jsem si ho jako asistenta k reprezentaci. Roli respektoval, odvedl skvělou práci. Vážím si toho, že po nešťastném čtvrtfinále s Amerikou, jak jsme prohráli v Praze v roce 2004, se mnou zůstal až do rána a rozebírali jsme to. Co jsme mohli udělat jinak, koho jiného jsme měli dát na penalty. Hrozně nás to mrzelo. Hlavně kvůli fanouškům.“ Slavomír Lener s Vladimírem Růžičkou na střídačce reprezentace během MS 2004 • Foto LEBEDA PAVEL / Sport

Robert Reichel (51) útočník, 830 zápasů v NHL, mj. Toronto, Calgary, 3x mistr světa, 3x člen All Star týmu MS V oblasti kondice je neústupný Očima Slavomíra Lenera: „Starej poctivák, dříč. Kondice pro něj vždycky byla na prvním místě, dodnes se udržuje fit. Běhá, má skvělou fyzičku. Vyžaduje to po hráčích, v tomhle ohledu je neústupný. V Litvínově u áčka mu to napoprvé moc nevyšlo, protože vedení tlačí na výsledky, musí se hlavně vyhrávat. Ale věřím, že přijde generace, kterou si podchytí a bude s ní pracovat. Už teď se individuálně věnuje talentům. Když se potká s týmem, který mu bude maximálně důvěřovat a bude naslouchat tomu, co ordinuje, mohou být hodně úspěšní. Je pracovitý, na zimáku tráví spoustu času, jezdí se vzdělávat do ciziny. Jsme spolu hodně v kontaktu, z čehož mám velkou radost.“ Nagano mi změnilo život, říká Hejduk. Reichela ohromilo přivítání v Praze Video se připravuje ...

Robert Lang (52) útočník, 989 zápasů v NHL, mj. Pittsburgh, Washington, mistr světa, vítěz Zlaté hokejky Pasoval by do managementu Očima Slavomíra Lenera: „S ním se až tolik nevídám, žije v zámoří. Je svůj, chce se věnovat rodině, užívat si života. Má na to právo, v kariéře si všechno odmakal. Odehrál toho spoustu. Jak v NHL, tak v reprezentaci. Pokud bych měl vypíchnout pozici, která by mu mohla vyhovovat, tak třeba role ve vyšším managementu klubu v NHL. Třeba jako šéf hráčského rozvoje nebo konzultant. Protože má kontakty, přehled o dění. Tam by mi seděl.“ Martin Ručinský, Dominik Hašek a Robert Lang se baví při vzpomínkách na zlaté Nagano v roce 2018 • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Martin Ručinský (51) útočník, 961 zápasů v NHL, mj. Montreal, Rangers, 3x mistr světa, vítěz extraligy (Litvínov) Mohl by ukazovat střelbu Očima Slavomíra Lenera: „U reprezentace byl jako generální manažer, ale asi mu to úplně nesedělo. Třeba by pro něj bylo lepší, kdyby byl blíž u mužstva a měl by nějakou specifickou roli. V NHL je patnáct trenérů, každý má něco na starost. Růča by byl ideální třeba na střelbu, na bruslení nebo celkově na individuální dovednosti. Střelba je dlouhodobě naše bolístka a právě bývalí skvělí hráči jako on by s tím mohli pomoct. Myslím si, že v tomhle ohledu hrozně chybí někdo jako Ivan Hlinka. Charismatická osobnost, která by hokej stmelila a nabalila by kolem sebe všechny někdejší skvělé hráče. Byla by škoda, kdyby se víc nevyužil právě Růča. Skvělý parťák, na kterého je spolehnutí. Hráli jsme spolu tenis a golf, obojí mu jde výborně.“ Martin Ručinský a Slavomír Lener u hrobu Ivana Hlinky • Foto Jaroslav Legner (Sport)

Pavel Patera (51) útočník, 32 zápasů v NHL, Dallas, Minnesota, 4x mistr světa, vítěz extraligy (Vsetín), ruské (Omsk) a švédské ligy (Färjestad) Hodně se vzdělává Očima Slavomíra Lenera: „Patří do kategorie, o níž už jsem mluvil. Býval geniální centr, který skvěle viděl hru. Takže se nedivím, že se vrhnul na trenérské řemeslo. Hodně se vzdělává. Na Spartě mu to nevyšlo, ale to se někdy stává. Myslím si, že by mu pomohlo, kdyby se na chvíli šel obouchat někam k mládeži. Tam si můžete věci otestovat, jestli to funguje, nebo ne. Protože v áčku je to hlavně o komunikaci. Věřím, že Patýs je přesně ten typ kouče, který má před sebou ještě velkou budoucnost. Ne náhodou byl skvělý hráč. Hru viděl jako málokdo.“ (zleva) Roman Hamrlík, Pavel Patera a Petr Svoboda se radují z gólu do sítě Kazachů • Foto Profimedia.cz

Martin Procházka (50) útočník, 32 zápasů v NHL, Toronto, Atlanta, 4x mistr světa, vítěz extraligy (Vsetín), 265 gólů v extralize Spolukomentátor mu sedí Očima Slavomíra Lenera: „Hokej má v srdci, chce u něj být co nejblíž. Myslím si, že se našel jako spolukomentátor. Sedí mu to, naplňuje ho to. To je vidět i ve výrazu v obličeji. Říkal mi, že by měl rád talk show, kterou by si řídil, vybíral by témata, hosty. U hokeje zůstává rovněž tím, že chodí na led s mládeží. Byl to pan střelec, jeho rána byla pověstná. Takže také on má co předávat.“ 2015. Martin Procházka v roli tiskového mluvčího u příležitosti domácího mistrovství světa v Praze • Foto Pavel Mazáč / Sport

Milan Hejduk (47) útočník, 1020 zápasů v NHL, vše za Colorado, nejlepší střelec NHL (2003), Stanley Cup, vítěz extraligy (Pardubice) Úžasný učitel na ledě Očima Slavomíra Lenera: „Další z kluků, který byl důvěřivý a někomu při podnikání naletěl. Mají smůlu, že si je někdo vybral jako terč, protože je možné, že do podobné situace by se mohli dostat i ostatní. Určitě to nemyslel špatně. Pokud se bavíme o jeho odborných schopnostech, několikrát jsem ho viděl na ledě s Honzou Čalounem a má jednu úžasnou schopnost. Umí mladým hráčům přímo na ledě předávat to, co umí, tak, aby to pochopili. Dokáže se ,snížit‘ na jejich úroveň, aby se do nich dokázal vcítit, ale zároveň jim ukáže něco ze svého umění. Nedělá to tak, že by to pro děti bylo něco nepochopitelného, nedosažitelného. Má smysl pro detail. Bylo by super, kdyby přes léto měl víc času, aby se objevoval na kempech. Kluci by ho žrali. Tohle by bylo skvělý.“ Milan Hejduk na tréninku reprezentace s trenérem Slavomírem Lenerem • Foto MAZAC PAVEL / Sport

Josef Beránek (53) útočník, 531 zápasů v NHL, mj. Vancouver, Pittsburgh, 5x vítěz extraligy (Vsetín, Slavia), vítěz bodování extraligy Tvrdá litvínovská krev Očima Slavomíra Lenera: „Pepa je Pepa. Myslím si, že toho hodně zdědil po tátovi, je v něm taky tvrdá litvínovská krev. Zkoušel trénovat a myslím si, že byl spíš typem klasického kouče. Ne, že by někoho vyloženě učil, ale umí pracovat s mužstvem, ve kterém už hráči něco umějí. Je schopný to dobře poskládat, dát všechny dohromady, koučovat. Celkově je svůj, takový buldok. Vždycky si šel za svým, nenechal si do toho moc kecat. Už na ledě v sobě měl vůdcovské schopnosti, ve Slavii byl dlouho kapitánem a není náhoda, že pod ním získala tituly.“ Josef Beránek stříká šampaňským po příjezdu hokejistů z Nagana na Staroměstské náměstí • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jiří Dopita (54) útočník, 73 zápasů v NHL, Philadelphia, 3x mistr světa, 7x vítěz extraligy (Olomouc, Vsetín, Pardubice) Přeju mu hlavně zdraví Očima Slavomíra Lenera: „Kluk, kterého respektuju za všechno, co dokázal. My jsme ho chtěli i na Floridu, přesně takový typ by nám pasoval. Jeho figura, odolnost, hodil by se nám minimálně do druhé lajny. Chytrý centr. Nakonec šel ale za Čemanem (Čechmánkem) do Philadelphie. Pro mě obrovská ikona, neuvěřitelný lídr. Měl výborně našlápnuto do trenérské kariéry. Byl by určitě také skvělý manažer. Hlavně mu ale přeju zdraví. Super kluk, vždycky ho moc rád vidím, i když v poslední době nebyla příležitost.“ Jiří Dopita na střídačce Vsetína v roce 2020 • Foto Barbora Reichová / Sport

David Moravec (49) útočník, 1 zápas v NHL, Buffalo, 2x mistr světa, nejužitečnější hráč MS (2001) Výborně analyzuje hru Očima Slavomíra Lenera: „Líbí se mi, co dělá. Je všestranný. Sedí mu pozice spolukomentátora, ale vím, že výborně zvládá i svoji hokejovou školu. Dá se říct, že je výborný ve všem, co dělá. Je fajn, jak v televizi mluví, jak analyzuje hru, vidí výborné věci. Stoprocentně je výtečný pro mládež, ale myslím si, že by mu seděla rovněž pozice asistenta v extralize. Třeba vedle Miloše Holaně ve Vítkovicích. Určitě by si v tom našel polohu, která by mu vyhovovala. Ale to záleží na něm, já to říkám ze svého pohledu.“ David Moravec byl v roce 2022 uveden do Síně slávy • Foto Pavel Mazáč / Sport