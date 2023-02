Úspěch, který se pro české hokejové fanoušky stal měrnou jednotkou radosti. Zlatou medilí z Her v Naganu národní tým přesně před 25 lety pobláznil celou republiku. Do atmosféry kouzelné doby, kdy malá evropská země hokejově zkrotila zbytek světa nyní přenáší diváky film »Děti Nagana«, který byl do kin uveden ve středu večer.