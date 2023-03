Mizerné odměny pro české medailisty: Nula atletům, almužna Sáblíkové! Kdo bere nejvíc?

Uspěli mezi světovou a evropskou špičkou, ale z prize money v balíku rozhodně nebudou. Rychlobruslařka Martina Sáblíková (35) ani úspěšní atleti díky svým medailím nezbohatli.

Zatímco tenistkám či hokejistům v NHL naskakují na konto pěkné cifry každou hodinou, atletika a rychlobruslení se kvůli zbohatnutí obyčejně nedělají. Uplynulý víkend v českém podání je toho dobrým důkazem.

Lakomé federace

Martina Sáblíková na MS zářila, medaili brala na trati 3000 i 5000 metrů. „Odjíždím domů s dvěma bronzovými medailemi a jsem strašně spokojená. Víc jsem si přát asi nemohla,“ vyprávěla. Nějaké koruny by se ale přece jen hodily: Sáblíková za každou medaili dostane na prize money (odměnách od pořadatelů) jen 66 tisíc korun.

Celkových 132 tisíc za obří dřinu je zoufale málo, ale koulař Staněk a tyčkařka Švábíková jsou na tom ještě hůř. Evropská atletická asociace je vyhlášený škrt a medailistům z halového šampionátu nedá vůbec nic. „Nikdy nebyla snaha to napravit, je to strašně špatně,“ stěžoval si už loni v Mnichově agent hvězdného tyčkaře Duplantise. Není divu, že Švéd do Turecka vůbec nepřijel.

Zlatý důl

Za české boháče minulého víkendu je tak nakonec někdo úplně jiný: Kateřina a Daniel Mrázkovi. Dosud neznámí krasobruslaři ovládli juniorské MS, za což dostali dohromady 330 tisíc korun (kdyby se jim to povedlo mezi dospělými, je to za 2 miliony). Populárnější, sledovanější a konkurencí nabitější krasobruslení zkrátka vládne.

Záchrana ze svazů

Nespravedlivou nulu od pořadatelů halového ME poměrně výrazně zachraňuje Český atletický svaz. Stříbrný koulař Staněk tak z eráru dostane 400 tisíc korun, bronzová tyčkařka Švábíková 300 tisíc. Na extra odměnu ze svazové kasy se může těšit i Sáblíková. Konkrétní výši musí schválit výkonný výbor, loni to bylo 125 tisíc korun.