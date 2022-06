České výdělky v UFC: Procházka strčí všechny do kapsy, Vémola až čtvrtý

Jiří Procházka je králem českých MMA zápasníků nejen výsledkově, ale také finančně. V neděli si znovu přilepšil ziskem titulu proti Gloveru Teixeirovi. Podle odhadů stránky Sportsdaily si tak v UFC během tří zápasů nastřádal už 17 milionů korun, částka však nezahrnuje zdanění ani sponzorské bonusy či přilepšení za výkony večera a podobně. Populární bojovník organizace Oktagon Karlos Vémola přesto může závidět. Během svého působení v UFC dostal jen kolem tří milionů korun. Jak vypadaly výdělky dalších bijců, kteří se do nejprestižnější organizace dostali z české kotliny?

Je to velký paradox. Zástupce nejtěžší váhové kategorie si v UFC odbouchal pět zápasů, narazil přitom na pozdějšího titulového vyzyvatele Derricka Lewise nebo napříč MMA světem uznávaného veterána Alexeje Olejnika. Jenže z hlediska gáže to pro Peštu nebylo žádné terno. Po poslední prohře s Olejnikem si v roce 2017 z UFC odnášel 1,5 milionu korun. Momentálně zápolí v americké lize PFL, kde ho v noci z pátku na sobotu čeká druhé střetnutí základní části.

Vůbec první Čech v UFC. Karlos Vémola prožil premiéru na velké scéně už před 12 lety, tehdejší platy zápasníků rozhodně neodpovídaly současným poměrům. Král Oktagonu si tak během necelých tří let a šesti duelů vybojoval rovné tři miliony korun. O návrat do elitní zápasnické společnosti „Terminátor“ nejvýrazněji usiloval před zápasem s Attilou Véghem, po porážce se mu ovšem sen rozplynul.

Machmud Muradov (221 000 dolarů - 5 milionů korun)

I když se Muradov narodil v Uzbekistánu, ke smíšeným bojovým uměním přičichl právě až poté, co se přestěhoval do Česka. Vede ho také bojovník Oktagonu Petr „Monster“ Kníže. Jejich společná cesta byla velmi úspěšná a Muradov vstoupil do UFC třemi výhrami. Pak ho ovšem v srpnu přibrzdil Gerald Meerschaert. Ke svým dosavadním pěti milionům přidá dvaatřicetiletý ranař další na počátku září, kdy ho čeká boj na UFC Fight Night 210.