Slávistický oblíbenec Van Buren si v Praze našel »skorokrajanku«: Láska s vůní řízků!

Do červenobílého dresu se Mick van Buren (30) poprvé oblékl už před sedmi lety. A byť nizozemskému útočníkovi v Edenu vždy pšenka nekvetla (hned čtyřikrát byl poslán na hostování), fanoušci Slavie ho milují. A nejsou sami, poslední dva roky na něj nedá dopustit ani jeho krásná partnerka Christin.

Jak jste se seznámili?

Mick: „To bylo během covidu, kdy bylo všechno zavřené, takže jsem chodil často ven na čerstvý vzduch, na procházky a tak. A jednou jsem potkal Christin před kavárnou. Slovo dalo slovo, zjistil jsem, že je z Brna, a vyměnili jsme si telefonní čísla. První dva tři týdny jsme si psali a volali a pak, když zase přijela do Prahy, jsme se sešli. A hned tam byla jiskra. Christin tehdy v Brně studovala, ale během koronaviru to bylo převážně online, takže za mnou mohla jezdit častěji.“

Kdo oslovil koho?

Mick: „Jasně, že muž musí oslovit ženu! A jakmile jsme se začali bavit, tak jsme si sedli. Nejvíc mě asi zaujalo, když mi řekla, že prvních 10 let života žila v Nizozemsku. Tak jsme se hned měli o čem bavit.“

Vy jste vyrůstala v Nizozemsku? To vás spojila náhoda...

Christin: „Ano. Narodila jsem se tady v Česku, ale odmala až do desíti let jsem žila střídavě tady a v Holandsku.“

Věděla jste, že je Mick fotbalista?

Christin: „Ne, vůbec! Mě na něm zaujaly jeho modré oči a blonďaté vlasy. Navíc byl vysoký, hezký... (úsměv) Pak jsem zjistila, že je z Holandska. A já si vysnila kluka z Holandska!“

Učí vás Christin češtinu?

Mick: „Hlavně její rodina. Třeba její mladší sestra, které je deset let, ještě moc anglicky neumí, takže se dorozumíváme převážně česky. To samé s jejími prarodiči.“

A jak mluvíte doma?

Christin: „Doma anglicky.“

Mick: „Protože když se snažím mluvit česky, tak jí to připadá takové zvláštní.“

Christin: „Je to pro mě zvláštní, takže radši ta angličtina. Ale Mick ode mě občas pochytí nějaké sprosté české slovíčko!“ (smích)

Pomáhá vám čeština i ve zdejším fotbalovém prostředí?

Mick: „V kabině určitě, protože se můžu vyjadřovat líp než jen anglickými slovy. A třeba na hostování v Budějovicích jsem musel mluvit dost česky... Pořád se ale snažím zdokonalovat, abych mluvil plynuleji. Protože když žijete v nějaké zemi a mluvíte jejím jazykem, tak je to pak s lidmi vždycky jednodušší.“

Christin, baví vás fotbal?

Christin: „Dřív mě vůbec nebavil, ale teď se snažím být na každém zápase, nebo ho aspoň vidět v televizi. Ale na podzim hrála Slavia hodně zápasů na Moravě a ve Slezsku, což je z Brna blíž, tak jsem jezdila fandit i s rodinou.“

Jaká jste fanynka?

Christin: „Hodně nervózní!“

Mick: „Ale jen když hraju já.“

Christin: „To je pravda. Jinak spolu sledujeme hodně zápasů, protože Mick se často dívá na fotbal, a to se spíš snažím pochytit tu hru. Takže se ho ptám na detaily o týmech, o hře a tak.“

Mick: „Já když můžu, tak si zapnu nějaký zápas. Spousta hráčů to má tak, že po tréninku vypnou a fotbal nechtějí ani vidět. Ale já se na něj dívám rád, takže se do toho snažím Christin zapojit. Do ničeho ji ale netlačím, prostě ji to baví.“

Takže když byl Valentýn a začínala jarní fáze Ligy mistrů, měli jste romantiku u fotbalu?

Mick: „To zase ne. (smích) Šli jsme na rande.“

Christin: „Měli jsme společný kuchařský kurz.“

Mick: „Jo, to byla sranda!“

Co rádi děláte, když máte volno? Sportujete třeba společně?

Christin: „To zrovna ne, já totiž ráda chodím na spinning a na jógu...“

Mick: „Spinning jsem s ní párkrát vyzkoušel a je to zajímavá zkušenost. (úsměv) A taky dost náročná, protože na kole zapnete jiné svaly než při fotbale.“

Christin: „Spíš hrajeme nějaké hry.“

Mick: „Deskové hry třeba.“

Christin: „Nebo se zajdeme projít, na kafe a tak.“

Mick: „Jo, třeba na hezkou večeři. Máme rádi takové pohodové aktivity.“

Christin: „A ještě do kina rádi chodíme.“

Na české filmy?

Mick: „To úplně ne, raději v angličtině. Ale na druhou stranu sledujeme v televizi české reality show!“

Christin: „Survivor. Nebo Love Island.“

Mick: „To zrovna nebyl můj nejoblíbenější pořad... (smích) Raději MasterChef!“

Koukám, že jídlo vás baví. Kdo z vás umí líp vařit?

Christin: „Já!“

Mick: „Fakt jo?“

Christin: „Jo!“

Mick: „Asi má pravdu, vaří výborně! Ale já taky občas něco uvařím.“

Co vám od Micka nejvíc chutná?

Christin: (přemýšlí) „Patatas!“

Mick: „Ano, sladké brambory se zakysanou smetanou. To umím.“

Christin: „A taky fajitas.“

Takže mezinárodní kuchyně. Nic českého?

Mick: „Do ní se nepouštím. (úsměv) Ale pamatuji si, když mi Christin uvařila poprvé české jídlo. To jsem přišel po jednom zápase domů a byly to řízky, které voněly celým bytem. A bylo jich strašně moc!“ (smích)

Christin: „Běžná česká porce... (úsměv) Dělám je s kaší, to je moje oblíbené jídlo. A on se pak jen překvapeně zeptal: „Ty to máš fakt ráda?!“

Mick: „No jo, byla to moje první zkušenost s domácím českým jídlem...“

Vy jste neznal řízky?

Mick: „Znal, ale já taková jídla moc nejím. Držím docela přísnou dietu, takže se smaženým jídlům snažím vyhýbat. Tehdy to byla výjimka po zápase.“

Christin: „To je pravda, Mick se snaží jíst opravdu velmi zdravě.“

A víte, co je národní české jídlo?

Mick: „Knedlíky?“ (smích)

Christin: (chvíli přemýšlí) „ Ty určitě myslíš knedlo-zelo-vepřo!“

Mick: „Já vím, knedlíky s masem a zelím!“ (úsměv)

Jste spolu už dva roky a docela dost jste toho procestovali. Kde se vám nejvíc líbilo?

Mick: „Před rokem jsme byli i s mojí rodinou dva týdny na Curaçau v Karibiku. A teď v zimě jsme jeli my dva do New Yorku.“

Christin: „To bylo úžasné! A také ráda vzpomínám na náš víkendový výlet do Vídně. Když má Mick volno, tak se vždycky snažíme někam jet.“

Mick: „Třeba do Berlína jsme vyrazili na koncert skupiny Coldplay.“

Takže máte raději aktivní dovolené?

Mick: „Já nejsem ten typ, který od devíti ráno do pěti večer dokáže ležet na lehátku u moře. Takže se snažíme všude i něco zažít. Curaçao je malý ostrov s krásnými plážemi, ale i tam jsme se snažili zabavit jinak.“

Christin: „Já to mám stejně. Dva dny se tedy jen opalovat zvládnu, ale pak už chci něco dělat.“

Už plánujete, kde se po kariéře usadíte?

Mick: „Bavíme se o tom, ale zatím říkáme, že nevíme. Já osobně jsem vždycky plánoval vrátit se do Rotterdamu, protože tam jsem opravdu doma. Christin navíc miluje Holandsko. Ale nic jsme ještě nerozhodli.“

Christin: „Pro mě by to bylo těžké, kdybych musela opustit rodinu, kterou mám tady. Navíc to teď není na pořadu dne, zvlášť ve fotbale se toho může za rok stát tolik. Prostě plánujeme společnou budoucnost, ale zatím nevíme, kde bude.“

Řešíte také děti? Ptám se i proto, že Mickův táta a děda taktéž hrávali fotbal, tak jestli plánujete dalšího fotbalistu.

Christin: „My se bavíme o všem, takže i o rodině. Ale zatím to necháváme plynout.“

Mick: „V tom našem fotbalovém rodu bych rád pokračoval. (mrká na Christin) Ale muselo by se sejít hodně věcí. Musíte mít syna, musí ho bavit sport, musí na to mít vlohy... Ale kdyby se to povedlo, rád bych ho k fotbalu vedl!“

Soukromí si hlídáme!

Že by se každý den chlubil na sociálních sítích novou fotkou? To od Micka van Burena nečekejte. Soukromí si pečlivě střeží, stejně jako lásku Christin.

„Ale pár společných snímků jsem na Instagram dal,“ řekl Mick, načež blondýnka s úsměvem vyhrkla, že za celou dobu vztahu to byly dvě fotky! „Ona to počítá…“ mrkne fotbalista a jedním dechem dodává, že prostě nemá potřebu sdílet soukromí své rodiny. „Vždyť ano, já to mám stejně. Nepotřebuji se nějak předvádět,“ kýve Christin.

Nová smlouva? Jsem v klidu

Spojení Micka van Burena a Slavie může po dlouhých sedmi letech skončit. Nizozemskému forvardovi pomalu končí smlouva a nad novou prý teď nepřemýšlí!

„Zatím je všechno otevřené, což mi vyhovuje. Soustředím se na každý den, na každý trénink. Snažím se užívat si zápasy, když dostanu příležitost. Někdo by se mohl stresovat, když nemá podepsanou smlouvu, ale mě to naopak osvobozuje,“ popisuje Mick.

Od ledna přitom může dle pravidel FIFA vyjednávat s jakýmkoliv klubem o kontraktu na příští sezonu. „Teď je na to fakt brzy. Nikdy jsem se netajil, že bych si rád zkusil i jiné zahraniční angažmá, ale nyní se soustředím jen na Slavii!“

Mick van Buren (30) - útočník Slavie

Narodil se v městečku Ridderkerk na západě Nizozemska, vyrůstal ale v přístavním Rotterdamu.

Fotbalové geny zdědil po tátovi Leovi, který kopal nižší soutěže, a hlavně po dědovi, někdejším reprezentantovi Theu Laseromsovi.

Do Slavie přestoupil v létě 2016 a získal s ní 4 tituly, 3 poháry a zahrál si také Ligu mistrů či čtvrtfinále Evropské ligy.

Zároveň ho ale kvůli nízké produktivitě sešívaní poslali hned čtyřikrát na hostování: do Haagu, dvakrát do Budějovic a naposledy do Liberce.

Ve Slovanu se na podzim rozstřílel, což mu vyneslo návrat do Edenu. Momentálně mu s 11 góly patří druhá příčka mezi kanonýry za brněnským Řezníčkem (14 branek).