Kauza Tipsport a MS. Hadamczik se zlobí: Tak to není, mystifikují veřejnost

Napětí v zákulisí českého hokeje vnímáte na několika frontách. Sázková kancelář Tipsport zveřejnila zprávu, že se stala na tři roky exkluzivním partnerem MS v hokeji. Rýpla si, že když nedopadla jednání s vedením svazu, obrátila se na Infront, tedy majitele práv celého turnaje. Plácli si. Takže Český hokej nechtěl peníze? „Takhle to vůbec není. Mystifikují veřejnost,“ odvětil prezident svazu Alois Hadamczik.

Na konci minulého týdne sázková kancelář Tipsport rozeslala tiskovou zprávu. Uvádí v ní, že uzavřela dohodu s agenturou Infront, která disponuje právy pro MS v hokeji. Tipsport se stal oficiálním sázkovým sponzorem hokejového šampionátu v Česku a na Slovensku v letech 2023-2025. Dohoda platí i pro turnaj v Praze a Ostravě.

Nejvíc třaskavě působí následující vyjádření marketingového ředitele Jana Čumpelíka: „Poté, co nedopadla jednání s domácím hokejovým svazem, jsme se s požadavkem na získání reklamních práv obrátili přímo na IIHF, konkrétně na agenturu Infront vlastnící odpovídající práva.“

Tipsport tak přes Infront vystrčil podle zaslaného vyjádření konkurenci. Se svazem by teď nikdo neměl jednat, lépe řečeno, svaz nemá co prodávat. „Při jednáních pro nás byla důležitá především oborová exkluzivita, které podařilo dosáhnout. Žádná jiná sázková kancelář se už tedy nyní nemůže o sázkové partnerství na českém a slovenském trhu ucházet, a to ani na základě tzv. malých balíčků reklamních práv standardně nabízených Českým svazem ledního hokeje,“ přidal Čumpelík.

Prezident svazu Alois Hadamczik ale tvrdí, že vše se má úplně jinak. „Takhle to vůbec není. Mystifikují veřejnost,“ odvětil deníku Sport a iSport.cz. „Partnerské