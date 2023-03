Zlaté dluhy šampiona Michala Sýkory: Oškubal i mistra etikety Špačka!

Obchodování se zlatem se mu vymklo z rukou a skončilo dluhy převyšující 200 milionů korun. Po dvou firmách Michala Sýkory (49) tak skončil v úpadku i sám hokejový šampion jako fyzická osoba.

Insolvenční soud včera formálně zahájil proces oddlužení dvojnásobného mistra světa. Ten může trvat až pět let a dle zákonů by měl Sýkora splatit své závazky aspoň ze 30 procent. Vzhledem k astronomické »sekeře« a předchozímu prohlášení hokejisty, že vlastní už jen zánovní auto a stroj na výrobu šperků, to však těžko splní.

„Vypadá to tak, že věřitele skutečně nedostanou nic, respektive úplné minimum,“ řekl již dříve Blesku insolvenční správce jedné ze Sýkorových firem Roman Janoušek ze společnosti Juventus.

Nevěří mu

Mezi nejvíce podvedené zákazníky patří slavní sportovci. Kapitán hokejového nároďáku Roman Červenka (37) si nárokuje přes 25 milionů korun, z fotbalistů pak chce zpátky nejvíce slávistická legenda Dušan Švento (37) – přesně tři miliony.

Další známé osobnosti se ale s ohledem na zřejmě marný boj už s penězi rozloučily. Dle záznamů v insolvenčním rejstříku jde třeba o ikonu fotbalového Baníku a někdejšího reprezentanta Václava Svěrkoše (39) či pedagoga, spisovatele, bývalého mluvčího prezidenta Václava Havla a experta na etiketu Ladislava Špačka (73). Patří totiž mezi zákazníky, u nichž Sýkora svůj dluh eviduje, ale sami se o prachy u soudu nepřihlásili.