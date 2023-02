Jak to bruslí?! Pospíšilův styl udivuje extraligu, použít ho umí málokdo

Co to proboha je? Zírají fanoušci na stadionech i u televize… Brněnský útočník Kristián Pospíšil (26) přinesl do hokejové extraligy herní kvalitu, haldu emocí a také speciální styl bruslení. Ne, nevymyslel ho. Jenže málokdo si troufne použít tuhle „fintu“ v ostrých zápasech. A ještě tak často. „Já bych to neudělal, hned by se mi rozjely kyčle,“ usměje se kouč Komety Patrik Martinec.

Šestadvacetiletý slovenský křídelník deptá protivníky tím, že v podstatě klasicky nepřešlapuje, ale posunuje se vpřed silou celého těla. Hlavně nohou. Vypadá to lehce komicky, ovšem je to účelné. Bránící hráči většinou nestačí. Jedná se o efektní a efektivní způsob, jak soka překvapit. V extralize dosud nevídaný. Ovšem Pospíšil ho má v krvi, jsou za tím samozřejmě hodiny pečlivého tréninku. Výsledek poznali už dřív na severu Evropy.

V minulé sezoně finské Liigy sebral Pospíšil v utkání s Jukuritem puk ve vlastním pásmu a předvedl úžasné sólo zakončené úspěšným blafákem. Cestou k bráně specifickým stylem přebruslil a přetlačil čtyři protihráče včetně českého reprezentanta Libora Zábranského juniora, syna majitele Komety. „To je jako z para hokeje,“ glosoval útočníkův famózní průjezd kluzištěm jeden z diváků.

Rodák ze Zvolena, jenž přišel do Brna na začátku ledna z Lukko Rauma, si takto v zápasech rád pomáhá. Vezme kotouč na lopatu a trhavými pohyby do oblouku získává pro sebe prostor. „Vím, že dostanu rychlost a snažím se toho využít,“ nastínil bronzový medailista z olympiády z Pekingu.

Jeho nadřízení ho v tom nebrzdí. „Když se to umí, je to účinné. Soupeř na to těžko reaguje,“ podotýká trenér Martinec. Podobnou věc už párkrát viděl. V posledním extraligovém kole v Hradci Králové si všiml, že stejný kousek vystřihl domácí Ethan Werek.

Suverénně nejvíc však používá tento specifický bruslařský styl jeho svěřenec, který se stal inspirací i pro další hráče. „Kluci to na tréninku zkouší,“ informuje kouč, bývalý tvořivý centr. Do podobné eskapády se ovšem nikdy nepouštěl. Už proto, že má úplně jinou konstituci těla než urostlý Pospíšil. „Asi se to dá naučit, ale já jsem to neuměl.“

