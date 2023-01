Příběhy stříbrných hvězd z MSJ: Jágr dohlíží, školní tělocvična i kulich Jiří

Video se připravuje ... Upekli stříbro s chutí zlata. Čeští junioři navzdory dlouholetému trendu a roli outsiderů dokázali projít do finále mistrovství světa, v němž řádně zavařili Kanadě. Domácí obr s generačním talentem Connorem Bedardem uspěl až v prodloužení. I tak česká „dvacítka“ zaznamenává první stříbrný výsledek ve své historii. A svět se zvídavě ptá: kdo jsou hrdinové, kteří v posledních čtrnácti dnech senzačně otřásli hokejovou scénou? Příběhy stojící za největšími osobnostmi Rulíkova výběru najdete v článku webu iSport.cz.

Tomáš Suchánek Bylo mu šestnáct, když debutoval ve druhé nejvyšší soutěži. Ještě tři dny předtím, než stál v brance Frýdku-Místku, přitom chytal za dorost. Slušný posun. Třebaže větší části kabiny vykal, na ledě ostych neprojevoval: pět úvodních klání, pět vychytaných výher. Předloni zamířil do prestižní juniorské CHL, na volání NHL zatím přesto čeká. Brzy se to má změnit. Už v létě čapal na nováčkovském turnaji za Buffalo, potkával důležitého střelce české „dvacítky“ Jiřího Kulicha. Jeho kariéra je vůbec prošpikovaná kolegy z úspěšné juniorské reprezentace. „S Adamem Měchurou jsme ve stejném týmu, takže jsme spolu dennodenně. Občas si zavolám se Svozkou (Svozil) a s Ryšavcem (Ryšavý), se kterými se znám odmalička z Přerova,“ řekl Suchánek pro iSport.cz. Na MSJ zaujal i asistencemi. Dosud se na mezinárodní scéně v žádné kategorii (a to ani mezi ženami) brankář ke čtyřem bodům nedostal. Devatenáctiletý talent dokonce zastínil Tomáše Vokouna, který v reprezentaci zvládl tři přihrávky na gól. Opět klíčový. Brankář Tomáš Suchánek se ukázal na celém turnaji ve famózní formě • Foto IIHF

David Jiříček Jen co napřáhne ke stropu haly, soupeři pronášejí tiché modlitby. Jeho rána je smrtící, Švédové po semifinále mohli vyprávět. „Třeba to jednou bude nejtvrdší střela v NHL,“ zamyslel se v létě Jiříček při rozhovoru pro TSN. Bombu trhající sítě získal třeba díky tenisové průpravě. Na kurtech trávil spoustu času spolu s o tři roky mladším bratrem Adamem (další nadaný bek pod záštitou Plzně). Nejoblíbenější hráč staršího z obou sourozenců? Jednoznačně Rafael Nadal. „Po zranění nebo operaci se vždy vrátí a je zase nejlepší,“ pronesl Jiříček k důvodům, proč přeje právě charismatickému Španělovi. Sám překonal problém s kolenem, který si přivodil před rokem na později zrušeném šampionátu U20. Po operaci se dal dohromady, aby získal medaili na „dospělém“ MS a zajistil si šesté místo draftu. První dva starty u Blue Jackets mu nevyšly, ale na farmě válí (19 zápasů, 20 bodů). Po Dominiku Haškovi je prvním Čechem od roku 1985, který urval cenný kov v seniorské reprezentaci a zároveň později slavil s juniory. Obránce juniorského týmu David Jiříček vyrovnal semifinále proti Švédsku • Foto IIHF

Stanislav Svozil Jméno v českém hokejovém prostředí dávno zakořeněné. Jenže zatímco dědeček to ze Sokola Jiskra dotáhl „jen“ do Přerova a táta si v nejvyšší lize odkroutil deset zápasů v dresu opavského Slezanu, třetí člen pokolení má našlápnuto k zářné kariéře v zámoří. „Mně se líbil od prvního dne. Má koule, skvělou rozvahu, smysl pro hokej. Dobrý hráč,“ hodnotil svérázně manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen pro The Athletic. O místo v Columbusu stříbrný kapitán bojuje nejen s Jiříčkem, ale také Slovákem Samuelem Kňažkem. Na klubové úrovni ho posouvá spolupráce s vycházející superstar Connorem Bedardem. Během uplynulého šampionátu se parťáci z Reginy špičkovali, jinak jsou dobří přátelé. „Zlepšuje se ve všech směrech. Řídí naši hru, je jako čtvrtý útočník. Zároveň zodpovědný směrem dozadu,“ ukázal na Svozilovy přednosti ještě před finále Bedard v rozpravě s TSN. „Tu kličku proti Slovákům jsem nečekal. Věřil jsem, že bude střílet,“ oplatil pochvalu český zadák v odkazu na nádherný rozhodující gól při postupu Kanady do semifinále. Reprezentační bek Stanislav Svozil oslavuje vstřelenou branku • Foto profimedia.cz

Jiří Kulich Kulich do každé rodiny! Někdejší marketingový nápad Karlových Varů znovu ožívá. Obrovský zájem fanoušků o českého snajpra způsobil, že západočeský klub opět uvedl do prodeje kulichy s nápisem Jiří, které prodával už v době působení šikovného útočníka v dresu Energie. Mánie se ovšem v Česku musí obejít bez ústředního hrdiny. Ten po zisku stříbra zamíří zpět na farmu Buffala do Rochesteru. Ještě v létě bylo ve hře jeho setrvání v extralize, jenže teprve osmnáctiletý odchovanec Kadaně zazářil na turnaji nováčků. Největší paradox? Původně se na akci mladých pušek neměl vůbec objevit. Do Ameriky přijel celý rozbolavělý, fyzické testy mu ještě uškodily. Šéfové klubu ho chtěli z přípravy stáhnout, jenže novopečený člen All-Star týmu MSJ vytrval. V zápasech ukázal svou extratřídu, se Sabres v červenci podepsal smlouvu. „Většina střelců v jeho věku nehraje tvrdě. Neví, jak napadat, nedokážou bránit. On má jinou pracovní morálku,“ cení si kouč Rochesteru Seth Appert. Český gólman Tomáš Suchánek a Jiří Kulich po postupu do finále • Foto ČTK / AP / Darren Calabrese

Matyáš Šapovaliv Když do Googlu naťukáte jeho jméno, vyskočí na vás dovětek rodiče. Patrně kvůli příjmení, které zavání předky z východu, stopy po nich už nicméně zahladil čas. „Naše rodina je původně někde od hranic Ruska a Ukrajiny. Je to ale už několik generací zpátky, takže ani nevíme, jestli tam nějaké příbuzné ještě máme,“ vysvětlil Šapovaliv před třemi lety v rozhovoru pro iSport.cz. Možná právě od Azovského moře pochází jeho hokejové geny. Zatímco máma pracuje v kanceláři a táta je hasič, hůl a puk si kromě Matyáše zamilovala i sestra Adéla, jedna z největších nadějí v ženském národním týmu. Šapovaliv nejprve v Kladně sbíral zkušenosti od Jaromíra Jágra nebo Tomáše Plekance. V 16 letech mu na účet chodily první výplaty, nakládal s nimi opatrně. Otrkal se, následně zvolil cestu zámořské juniorky OHL. V probíhající sezoně si drží průměr jednoho bodu na zápas, v reprezentaci dostal flek v elitní pětce. Zaslouženě. I když si na šanci v NHL ještě počká, Golden Knights museli v posledních dvou týdnech pořádně zbystřit, jaký útočník organizaci dorůstá. Finálová euforie! Podívejte se, jak mladí Češi slavili, až zbořili oponu Video se připravuje ...