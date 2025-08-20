Předplatné

Sparta - Riga v TV: Kde sledovat play off Konferenční ligy živě?

Otakar Plzák
Konferenční liga
Sparta jasně postoupila do play-off Konferenční ligy přes arménský Ararat a pod trenérem Priskem zažívá výkonnostní vzestup. O evropské poháry se popere s lotyšskou Rigou a je opět favoritem. Duel začíná v epet Areně ve čtvrtek ve 20:00. Kde sledovat Sparta vs. Riga živě?

Vše o utkání Sparta Praha vs. Riga FC

Datum a čas: čtvrtek 21. srpna, 20:00

Místo konání: epet Aréna

Play off: Konferenční ligy

Rozhodčí: Enea Jorgji (Albánie)

TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Sparta vs. Riga FC živě v TV?

Jak si povedou sparťané v úvodním duelu play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. Riga FC začíná 21. srpna ve 20:00.

Jak naladit Nova Sport 5?

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

59 Kč (cena platí na první měsíc)

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Sparta v evropských pohárech 2025/26

Letenští zvládli dvojzápas s Araratem po výhrách 4:1 a 2:1 a přešli do play off Konferenční ligy, ve kterém se utkají s lotyšskou Rigou.

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1 

2. zápas: Ararat - Sparta 1:2

 

4. předkolo

1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Tři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

 

1. zápas: Plzeň

2. zápas: Plzeň

3. zápas: Plzeň

4. zápas: Plzeň

5. zápas: Plzeň

6. zápas: Plzeň

7. zápas: Plzeň

8. zápas: Plzeň

Sigma Olomouc

Evropská liga

4. předkolo

1. zápas: MalmöOlomouc, 21. 8., 19:00

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

4. předkolo

1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta14. 8., 18:00

 

 

4. předkolo

1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

