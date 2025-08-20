Sparta - Riga v TV: Kde sledovat play off Konferenční ligy živě?
Sparta jasně postoupila do play-off Konferenční ligy přes arménský Ararat a pod trenérem Priskem zažívá výkonnostní vzestup. O evropské poháry se popere s lotyšskou Rigou a je opět favoritem. Duel začíná v epet Areně ve čtvrtek ve 20:00. Kde sledovat Sparta vs. Riga živě?
Vše o utkání Sparta Praha vs. Riga FC
Datum a čas: čtvrtek 21. srpna, 20:00
Místo konání: epet Aréna
Play off: Konferenční ligy
Rozhodčí: Enea Jorgji (Albánie)
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Sparta vs. Riga FC živě v TV?
Jak si povedou sparťané v úvodním duelu play off Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. Riga FC začíná 21. srpna ve 20:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
59 Kč (cena platí na první měsíc)
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli dvojzápas s Araratem po výhrách 4:1 a 2:1 a přešli do play off Konferenční ligy, ve kterém se utkají s lotyšskou Rigou.
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
2. zápas: Ararat - Sparta 1:2
4. předkolo
1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00
2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Tři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
1. zápas: Plzeň
2. zápas: Plzeň
3. zápas: Plzeň
4. zápas: Plzeň
5. zápas: Plzeň
6. zápas: Plzeň
7. zápas: Plzeň
8. zápas: Plzeň
Sigma Olomouc
Evropská liga
4. předkolo
1. zápas: Malmö - Olomouc, 21. 8., 19:00
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
4. předkolo
1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
4. předkolo
1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00