Hrozba pro Nedvěda: Až 8 let kriminálu?

Koukat v teplákách na nebe nad Apeninami přes zamřížované okno? Poslouchat povely bachaře? Pro bývalého viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda (50) jistě nevábná představa, ale existuje.

Soudný den nastane 27. března. V předběžném slyšení, se rozhodne o případném vznesení obžaloby a zahájení procesu s někdejším štábem turínské »Staré dámy«. Jde o údajné čachry s klubovým účetnictvím a Nedvěd je v kauze obviněný společně s exprezidentem Agnellim a dalšími bafuňáři.

Portál startmag.it sestavil podle dokumentů státního zastupitelství seznam případných flastrů. Co si budeme povídat, není to pro Pavla s hrozbou až osmi let v kriminále zrovna »pohárový výběr«. Však se podívejte…