Je to zhruba měsíc, co udělal velmi odvážný krok do neznáma. Český fotbalový reprezentant Jakub Jankto (27) veřejně vystoupil se svou homosexuální orientací. Sklidil za to obrovskou vlnu uznání a pochopení napříč celým fotbalovým světem. Nyní na toto téma poskytl otevřený rozhovor pro španělský deník Marca.

Od coming outu uběhl již nějaký čas a tak může šikovný křídelník hodnotit reakce s odstupem. „Byly to těžké tři týdny, zvláště ten první, protože jsem nevěděl, co čekat. Ale reakce byly perfektní v Čechách, Španělsku, Itálii. Určitě mi to hodně pomáhá žít v klidu a soustředit se na fotbal, což je pro mě na prvním místě. Nejprve fotbal. Pak se můžu soustředit i na jiné věci,“ ocenil i zpětně vlnu pozitivní odezvy.

Prozradil také, jestli byl tento krok dlouho plánovaný, nebo šlo o rozhodnutí v kratším časovém horizontu. „Udělal jsem to v moment, kdy jsem to tak cítil. Není to tak, že bych nad tím přemýšlel celý život. Nevím, co se stalo, ale jsou určité věci, které chceš říct. Chceš žít, tak jak to cítíš. Řekl jsem to ve chvíli, kdy jsem to tak cítil. Žiješ jen jednou, potom už není nic. Teď jsem volný,“ svěřil se, že mu spadl ze srdce velký kámen.

Reakce na Janktův coming out: podívejte se, jak se vyjádřil Neymar, podpora z Getafe i Itálie Video se připravuje ...

Ne vše bylo ale dokonalé a ukázaly se i lehké překážky. S pomocí svých blízkých ale prozatím vše překonal. „Jediné, co bylo trochu složitější, byl náš syn, ale díky Markétě jsme se dohodli a pro syna děláme vše,“ promluvil o rodinných trampotách, které se naštěstí neukázaly být vážnějšího charakteru.

Velmi otevřený byl i ohledně skutečnosti, kdy si svou odlišnou orientaci začal uvědomovat. „Když jsem byl malý a bylo mi čtrnáct nebo patnáct let, cítil jsem, že je něco jinak. Zkoušel jsem mít vztahy se ženami, ale cítil jsem, že něco není v pořádku. Nemělo smysl takhle pokračovat celý život,“ šokoval tím, že sám se sebou bojoval dlouhých třináct let.

Na závěr se ale opět vrátil k tomu, že by byl rád, kdyby se řešila především jeho fotbalová kariéra. Svého rozhodnutí určitě nelituje, ale chce žít zcela normální život. „Doufám, že vše bude pokračovat, jako by se nic nestalo. Chci se posunout vpřed jako fotbalista, ne jako gay. Snad to tak bude. Nevím, co se stane v budoucnu, ale určitě můžu pomoci a jít příkladem. Chci jít dobrým příkladem,“ vnímá i to, že se díky své odvaze stal jedním z průkopníků.

Následně už jen poslal poděkování a vzkaz všem, kteří ho podpořili nebo se nachází v podobné situaci jako on sám dříve. „Chci poděkovat všem lidem, kteří mi napsali pozitivní zprávy, kterých bylo strašně moc. A všem, kteří mají jinou orientaci, chci vzkázat, že to není problém a mohou normálně žít.“