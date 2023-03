Mladý fotbalista (†21) zkolaboval během zápasu: Smrt v přímém přenosu!

Obrovská tragédie se odehrála během utkání mezi týmy Racing d’Abidjan a Sol FC. Mladý obránce Moustapha Sylla (†21) zkolaboval u půlící čáry a ani přes rychlou pomoc záchranářů se nepodařilo jeho život zachránit. Talentovaný fotbalista zemřel při převozu do nemocnice.

Děsivý okamžik se odehrál na domácím stadionu Racingu, který se nachází na předměstí Abidžanu, což je největší město Pobřeží slonoviny. Právě se hrálo 20. kolo místní nejvyšší soutěže s názvem Ligue 1, když se Moustapha sesunul zničehonic k zemi. Celý Stade Robert Champroux jen v šoku přihlížel, jak vše skončí.

Zdravotnický personál rychle nastoupil svou službu a podařilo se jim dostat bezvládného fotbalistu do sanitky, ale do nemocnice už bohužel živý nedorazil. „Během převozu do nemocnice Moustapha zemřel. Do klubu přišel v září minulého roku a měl pouhých 21 let,“ sdělil prezident klubu Logossina Cisse pro agenturu AFP.