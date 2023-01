Vrána o Krejčího tisícovce v NHL: Úžasné! Hráli jsme spolu od žáčků

Petr Vrána je sice o rok starší než David Krejčí, ale za rodný Šternberk spolu hrávali od první do páté třídy. Jejich tátové je trénovali. Spolu pak šli i do Olomouce, kde získávali jeden žákovský titul za druhým. Až v roce 2001 se jejich cesty rozdělily, Krejčí zamířil do Třince, Vrána do Havířova. Draftem prošli oba, Vránu si ze 42. místa v roce 2003 vybralo New Jersey, Krejčího bral Boston o rok později jako číslo 63.

Co říkáte na Krejčího tisíc zápasů v elitní zámořské soutěži?

„Shodou okolností jsem teď s Davidem mluvil, a když mi říkal, že ho čeká tisícovka, jen si povzdechl, jak ten čas hrozně utíká. Tisíc zápasů v NHL je neuvěřitelných! Klobouk dolů.“

Vybavíte si, kdy jste se s Krejčím viděli poprvé?

„Vyrůstali jsme ve Šternberku, ale myslím, že jsme se poprvé viděli až v těch šesti, sedmi letech na zimáku. David je o rok mladší, chodili jsme každý na jinou školu.“

Školní turnaje ve vybíjené si třeba nepamatujete?

„Ne. Vybavuji si, že jsme jezdili na atletické soutěže, ale že bych tam Davida třeba na stovce potkal? To si nevzpomínám. Čas jsme pak spolu trávili až na ledě. Nebo při hokejbalu venku.“

Vaši tátové společně trénovali váš tým Šternberku. Dali se na to kvůli vám?

„Počítám, že ano. Kolem hokeje se oba pohybovali, tak začali trénovat i naši