Na Piquého dotírali s dotazem na Shakiru: Rázná reakce bývalého kapitána Barcy!

Vidí ji všude! Přesto, že se Gerard Piqué (36) své bývalky Shakiry zbavil, jen těžko před ní hledá úniku. Kromě pojítka v podobě dvou synů momentálně jeho ex opanovala rádia s písničkou, ve které to fotbalistovi pořádně natřela za útěk k milence a spoustu dalších věcí. Tím více lidi zajímá jeho pohled na věc. Když na to ale přišla při jednom z rozhovoru řeč, bylo z Piquého reakce zřejmé, že už má chování své bývalky plné zuby!