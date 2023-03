Piqué se s náhradou za Shakiru sestěhoval: Claře dal drsnou podmínku!

Někteří ani nevěřili, že jde o něco víc, než jen krátkodobé milostné vzplanutí. Jenže bývalý španělský reprezentant Gerard Piqué (36) nejspíš Claru Chiu Martiovou (23) opravdu hluboce miluje. Svědčí o tom jeho nedávné zásadní rozhodnutí. Shakira (46) mezitím balí kufry a rodiče bývalého fotbalisty, kteří jsou sousedy slavné zpěvačky, se modlí, aby si své »saky paky« zabalila co nejrychleji. Ztrátě vnoučat navzdory!

Vztah bývalého kapitána Barcelony a jeho mladičké partnerky je evidentně každým dnem silnější a Shakiřiny ofenzivní písničky na tom nic nemění. Pár spolu podle deníku Marca už dokonce několik týdnů oficiálně bydlí. Jejich hnízdečko láska je údajně v přepychovém bytě na ulici Muntaner, v samém srdci Barcelony!

Gerard Piqué a jeho nová partnerka prý nejdříve se společným bydlením trochu otáleli a chtěli počkat minimálně do chvíle, kdy se Shakira se syny Milanem (10) a Sashou (8) odstěhuje do Miami. Ale láska byla nejspíš silnější a pár spolu začal sdílet domácnost už nyní.

Krutá podmínka pro Claru

Úplně růžové ale jejich soužití nejspíš není. Bývalý fotbalista si doma totiž nastavil dost drsné pravidlo. Ve chvíli, kdy mají jeho synové trávit čas u něj v bytě, musí jeho partnerka vyklidit prostor a odejít pryč.

Shakira mezitím v domě, kde ještě před pár měsíci žila i s Gerardem, pomalu balí. Už brzy by totiž měla Barcelonu opustit. Podle španělských médií je na kolumbijskou zpěvačku vyvíjen tlak ze strany fotbalistových rodičů, aby to bylo co nejdřív.

Vzhledem k tomu, že jejich dům přímo sousedí s vilou, ve které Shakira bydlí, nemohou se prý dočkat, až všechny boje v podobě vystavování čarodějnic a stavění zdí mezi pozemky zmizí. Klid bude ovšem vykoupen ztíženým kontaktem s vnoučaty, které se pochopitelně odstěhují se svou matkou.