Náboženská společnost Svědkové Jehovovi se netěší celosvětově příliš dobré pověsti, ale její stoupenci jsou na svou víru hrdí a nestydí se jí prezentovat i veřejně. Mezi tyto vyznavače patří i takové hvězdy jako Serena (41) a Venus (42) Williamsové. Veleúspěšná tenistka Serena se podělila o některé detaily.

Komunita Svědků Jehovových je všeobecně známá, ale o jejím fungování se traduje řada mýtů a přesný obrázek o ní má jen málokdo z řad veřejnosti. Mezi příznivce patří i řada velmi známých a populárních osob a mezi nejvýraznější patří právě tenisové sestry. Serena a Venus nasbíraly dohromady těžko uvěřitelných třicet grandslamových titulů a nesmazatelně se zapsaly do historie.

Jejich náboženské smýšlení však není zdaleka tak známé, jak by se očekávalo. Ani jedna se tím však nikdy netajila. Když byla Serena dotázána na narozeniny své milované dcerky Olympie, tak po pravdě odpověděla, že se malá dcerka oslavy nedočkala. „Olympia narozeniny neslaví. Jsme Svědkové Jehovovi, nic takového neděláme,“ uvedla striktně.

Zároveň často uvádí, že právě její víra může za to, že se stala jednou z nejlepších tenisových hráček historie. Během aktivní kariéry však nebyla vždy úplně vzorovou stoupenkyní. „Být svědkem Jehovovým je pro mě důležité, ale nikdy jsem to ve skutečnosti nepraktikovala,“ svěřila se v minulosti pro Vogue. Po kariéře se ovšem vrhla na náboženské studium a 8. ledna letošního roku byla na Floridě pokřtěna.

Williamsová a její čtyři starší sestry se staly svědky poté, co na víru konvertovala na počátku 80. let jejich matka Oracene. Tenisová hvězda uvedla, že kromě toho, že chodí do kostela, tak také chodila od dveří ke dveřím, aby rozdávala traktáty a evangelizovala, jak se od svědků vyžaduje.