Tohle bude Shakiru bolet: Piqué dal drsně najevo, že si z jejich útoků hlavu nedělá

Říkej ci co chceš! Rozchod s otcem svých dětí Shakira nejdříve příliš komentovat nechtěla, ale s odstupem času se pořádně rozjela. Nahrála pro něj vyčítavou písničku a čas od času si do něj rýpne na sociálních sítích. A zatímco sám Gerard Piqué nejdřív bral vše s nadhledem a mlčel, teď už se mu ohledně jeho ex začíná rozvazovat jazyk!

Dřívější opora Barcelony si podle vyjádření pro deník El Pais z chování své bývalky těžkou hlavu nedělá. Shakiřině prskání navzdory. „Jsem velmi spokojený. V mém životě došlo ke změnám a dokázal jsem si udržet své štěstí,“ řekl periodiku, které vychází v katalánštině.

Momentálně prý dělá to, co chce a v každém případě chce zůstat věrný sám sobě. Bez ohledu na kritiku, kterou sklidil za odchod od rodiny a vztah s mladičkou PR asistentkou Clarou Chiou Martiovou (23).

„Lidé, na kterých mi záleží a které miluji, mě znají,“ řekl bývalý španělský reprezentant s tím, že na jiných lidech a jejich názorech mu ani nezáleží. Tím vyslal poměrně jasný vzkaz matce svých synů Milana (11) a Sashy (8).

Svůj život se prý snaží vést tak, aby na konci života ničeho nelitoval: „V den, kdy zemřu, se ohlédnu a budu doufat, že jsem vždy dělal to, co jsem chtěl. Chci být věrný sám sobě. Nehodlám utrácet peníze za čištění své image,“ naznačil Katalánec, že odvetné kroky na chování své ex neplánuje.

Zdá se, že jakékoliv city k Shakiře už opravdu nadobro pominuly a jejich vztah pro něj není ničím jiným, než minulostí.