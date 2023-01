Piqué zaplatil milence kosmetickou operaci: Tohle Shakira nepotřebovala, vysmívají se mu

Spolu už sice nejsou přes půl roku, ale kontroverze kolem nich neutichají. Zatímco si slavný ex-fotbalista Gerard Piqué (35) užívá se svou milou Clarou Chiou Martiovou (23), Shakira válčí s jeho maminkou, která bydlí hned naproti. Nyní světlo světa spatřila nová pikantnost. Piqué měl své o dvanáct let mladší přítelkyni zacálovat úpravu rtů!

Jako uprostřed bouře. Takhle se s nadsázkou řečeno musí v posledních dnech cítit španělský fotbalista se svou milovanou, která pracuje v jeho firmě. Nejdříve to Piqué schytal od Shakiry drsnou písničkou, na kterou ovšem pohotově reagoval. To ale nebylo vše. Popová hvězda následně prozradila, jak mu přišla na nevěru, a do toho začala válčit s jeho maminkou. Nyní je tady další pecka.

Podle španělského novináře Jordiho Martina měl Piqué zaplatit Claře její vůbec první kosmetickou operaci. Konkrétně se mělo jednat o zkrášlení jejich rtů. Změna ale podle něj není až tak výrazná. Zajímavou novinku propálil Martin v dopise věnovaném věhlasnému obránci.

Komplex méněcennosti

„Máš podporu mnoha lidí, ale stále trvám na tom, co jsem řekl před dvanácti lety. Tedy na tom, že vztah se Shakirou byl pro tebe příliš velké sousto. Ze Shakiry jsi měl komplex méněcennosti. Připadal sis vedle ní malinký,“ nebral si žurnalista servítky.

„Potřeboval jsi, aby se s tebou smála třiadvacetiletá holka. Jsi nevyzrálý. Shakira nepotřebuje, aby za ni někdo platil kosmetické úpravy. Před pár dny jsi myslím zaplatil Claře nové rty, nebo snad ne? Navíc jsi musel zatahat za nitky, abys Claru zaměstnal ve své vlastní firmě a dostal ji na pracovní místo, které nechápou ani její kolegové,“ zakončil Martin ostrý dopis narážkou na pracovní protekci.

Zatím není jasné, jestli a jak Piqué reagoval na rozhořčené psaní. Co se ale týče rtů jeho polovičky, důkazem o jejich úpravě mají být nové fotky.