Shakira zazpívala »hate song« na Piquého a Claru a potom… Rozplakala se v obchodě?

Na oko vypadá tvrdě, ale pořád je to jen křehká žena! Shakira (46) v Americe vystoupila s písničkou, ve které »hejtí« svého bývalého partnera Gerard Piquého (36) a jeho novou partnerku Claru Chiu Martiovou (23). Jenže i když se hudební diva snaží hýřit úsměvy a sebevědomím, na konci dne doma nejspíš pláče do polštáře. A někdy se možná ani schovat nestihne!

Fotografové kolumbijskou zpěvačku nachytali v obchodě M&M, který v Americe spolu se syny navštívila. A zatímco se Milan (10) a Sasha (8) koukali po čokoládě, Shakira se dala do řeči s nějakou ženou. Těžko říct, co přesně bylo předmětem diskuze, ale podle obrázků to vypadá, že známá hudebnice během konverzace neudržela slzy.

Nebylo by se ale čemu divit. Přesto, že se Shakira snaží vypadat nad věcí, poslední rok pro ní nemohl být lehký. Čelila řadě věcem... Zranění tatínka Williama Mebaraka Chadida (91), zjištění, že ji byl Gerard nevěrný s o dvacet let mladší dívkou a v neposlední řadě i peripetím okolo stěhování z Barcelony, které evidentně stále není dořešeno.

Mezitím její ex Piqué zjišťuje, že poštvat si proti sobě Shakiru i s její fanouškovskou základnou mu pořádně ztrpčilo život. Nedávno jej údajně kvůli tomu, jak moc své bývalce zlomil srdce, odmítli obsloužit v restauraci! Sám bývalý kapitán Barcelony se ale až na drobnosti snaží k celému rozchodu a vztahu s mladou asistentkou PR raději moc nevyjadřovat.