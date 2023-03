Djokovič přišel kvůli odmítnutí očkování o miliony i post jedničky: Co na to říká?

Pokud to tak bude pokračovat, bude mít za chvíli s nadsázkou více zákazů než vyhraných grandslamů. Hvězdný tenista Novak Djokovič (35) opět nebyl vpuštěn na turnaje do Spojených států kvůli odmítnutí vakcíny proti covidu-19. Tím pádem přišel nejen o několik milionů, ale také o prvenství v žebříčku ATP. Nyní prozradil, jestli by se v minulosti rozhodl jinak.