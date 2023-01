Djokovič na kurtu opět udivuje záhadnou lahví: Porušil pravidla turnaje?

A už je to tady zase. Uběhlo pouze pár měsíců, a slavný tenista Novak Djokovič (35) opět vyvolává spekulace ohledně obsahu své lahve, kterou dostal během zápasu od člena svého týmu. V posledních měsících to navíc není poprvé.

Hvězdný Srb smetl v osmifinále domácího Alexe De Minaura (23) 3:0 na sety, a ve čtvrtfinále Australian Open vyzve Rusa Andreje Rubljova (25). Víc než samotný postup je ale předmětem diskuze video z utkání druhého kola turnaje proti Enzovi Couacaudovi (27), které vyplulo na povrch. Na něm pije Djokovič z lahve neznámého obsahu, kterou dostal v průběhu duelu.

K neobvyklému momentu došlo během zdravotní pauzy, kterou si vyžádal sám rodák z Bělehradu. Svědci onoho momentu popisují, že jeden z členů týmu na flašku cosi nalepil ještě předtím, než ji předal jednomu z turnajových pracovníků. Celá situace vyvolává otázku, jestli tímto „Djoker“ a jeho tým neporušují pravidla. Tenisté totiž mohou mluvit na členy týmu jen v případě, že jsou na stejné straně kurtu. Pokud nejsou, musí se dorozumívat signály, což měl splnit také Djokovič.

Magický lektvar

Za posledního půlroku to je už potřetí, co devítinásobný vítěz Australian Open vyvolává vášně kvůli záhadnému obsahu svého pití. Poprvé zaujal inhalováním neznámé látky během zápasu na Wimbledonu. Poté se objevilo video jeho fyzioterapeuta Ulisese Badia, jak mu na French Open připravuje pití, zatímco se ho další člen týmu snažil krýt před kamerou. A co na to sám Djokovič? Během Wimbledonu žertoval, že obsah tvoří „magický lektvar“.

Samotní fanoušci ihned začali znovu spekulovat, co je vlastně obsahem onoho nápoje. „Kolem Djokoviče je vždycky nějaká konspirace,“ napsal jeden z nich na sociální síti. „Po tom jeho záhadném pití vždycky běhá jak pták Uličník,“ reagoval další. Našli se ale i obhájci vítěze jednadvaceti grandslamů. „Že by dopoval? Směšná představa. Stadion je plný a všude jsou kamery. Chce to použít trochu logiky,“ zastával se jiný fanoušek jednoho z nejlepších tenistů světa. Pravděpodobně se ale bude jednat o isotonický přípravek, který se nesmíchává s vodou, nýbrž se konzumuje jen jako prášek nebo se ředí v nezvykle malém poměru. Efekt se prý dostaví rychleji.