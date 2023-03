Očkovací stopka pro Djokoviče budí rozruch: V téhle zemi vládne hloupost

Biatlonoví bratři Böovi o víkendu v Česku závodili nakažení covidem. Při Australian Open už ani tenisté nebyli testováni a i když onemocněli, bylo pouze na nich, zda půjdou do zápasu. Nejen svět sportu už začal brát koronavirus jako nepříjemnou, leč běžnou součást života podobnou chřipce. Přesto Novak Djokovič přijde o „sunshine double“, prestižní turnaje v Indian Wells a Miami, protože není očkovaný. USA stále nepovolují neočkovaným cizincům cestovat do země, zákaz by měl přestat platit až 11. května, tedy o dva měsíce později, než by Djokovič potřeboval.