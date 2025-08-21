Priske o Krejčím: Anglii ukáže kvalitu, je legenda. Odveta ve středu? Těžká práce
Zase bude muset čekat, jak to bude se zdravotním stavem jeho opory. Asger Sörensen dohrál první duel play off Konferenční ligy s bolestmi, přitom Sparta jede dál ve zběsilém tempu. „Čekají nás tři zápasy v sedmi dnech,“ upozornil kouč Letenských Brian Priske po výhře 2:0 nad FC Riga. V neděli dorazí Dukla, odveta v Lotyšsku je na programu ve středu. Kouč však promluvil o možném přesunu Ladislav Krejčího do Premier League.
Uspěje váš bývalý hráč v Anglii?
„Pro Krejdu by to byl velmi dobrý krok, je to skvělý hráč. Pokud tam přestoupí, ukáže kvalitu. Přeju mu jen to nejlepší, protože on je, nebál bych se říct, legenda Sparty. Udělal toho pro klub strašně moc, je to skvělý kluk.“
Pojďme ke Konferenční lize. V Rize nebudete hrát ve čtvrtek, ale ve středu, bude to v něčem jiné?
„Přináší to nějaká úskalí, zápasy jdou hodně rychle v řadě, takže nás čeká opravdu těžká práce. Ale na druhou stranu to k tomu patří. Nezbývá nám nic jiného než ráno vstát, začí trénovat na Duklu, pak do Rigy. Máme za sebou deset utkání, teď ještě tři do reprezentační pauzy. To je prostě součástí toho, když jste ve Spartě, hrát hodně zápasů, postupovat v předkolech, ideálně do ligové fáze. Budeme se s tím srovnávat.“
První duel jste zvládli. Trenér Rigy Adrian Guľa řekl, že se jeho tým pokusí v odvetě o zázrak. Na co si musíte dát pozor?
„Nemyslím si, že by nás něčím překvapili, protože jsme se dívali na spoustu jejich zápasů. Koukali jsme na jejich fyzická data, v té intenzitě jsou dokonce v některých aspektech ještě lepší než my. Mají individuální kvalitu, ofenzivní hráče, silnou zálohu. Někdo bude říkat, že by nás soupeř z Lotyšska neměl prověřit, ale tak to není - naopak. Trenérovi bych chtěl složit poklonu. Přijeli sem, chtěli hrát fotbal, měli podobný styl jako my. Tlačili na některé naše limity.“
Třeba neproměňování šancí?
„Druhý poločas byl těžký, ale v prvním jsme hráli dobře, drželi jsme soupeře daleko od brány. V tom druhém se hra trošku otevřela, z naší strany to bylo horší. Měli jsme tam nějaké šance, Lukáš Haraslín, Albion Rrahmani. Myslím, že výsledek je do odvety dobrý.“
Skóre nakonec stanovil Albion Rrahmani, který dává branku každých devadesát minut. Je těžké mu vysvětlit, že nepatří pravidelně do základní sestavy?
„Říkám mu, jak situaci vidím. Vysvětluju mu, proč dělám rozhodnutí, která dělám. Očekávám, že se mnou nebude souhlasit, ale také očekávám, že bude pracovat. Já jsem ten, kdo dělá konečné rozhodnutí, i když po po nějakých rozhovorech s realizačním týmem. Zatím jsme spokojený jak k tomu on i ostatní kluci přistupují. Snaží se v každém tréninku pracovat naplno, tlačí sami sebe, ještě bude prostor se zlepšovat - a my se zlepšovat budeme.“
Asger Sörensen dohrál s bolestí. Jaká je jeho situace?
„Je moc brzy něco říkat, cítil lýtka. Musíme počkat do pátku, uvidíme, jak dopadne vyšetření.“