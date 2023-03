Stav krasobruslaře Kostomarova se nijak nelepší: Děsivá slova chirurga!

Jako by jeho utrpení nebylo už dost. Slavný krasobruslař Roman Kostomarov (46) leží v moskevské nemocnici Kommunarka už více než dva měsíce. Za tu dobu přišel podle ruských médií o nohu, část druhé a taky o prsty na rukou. Nedávno se o názor na zdravotní stav krasobruslaře podělil chirurg Andrej Šestakov. Žádné dobré zprávy to nejsou!

Vedle zápalu plic nebo gangrény bylo v případě Kostomarova diagnostikováno také mnohočetné selhání orgánů. Na to se podíval chirurg Andrej Šestakov, který je bohužel poslem špatných zpráv.

„Selhání orgánů je v případě Kostomarova komplikované a vážné. Testy sice vyšly dobře, ale v případě mnohočetného selhání orgánů je předčasné se radovat. Upřímně, nevidím žádný důvod k pozitivnímu hodnocení zdravotního stavu,“ mírnil Šestakov optimismus po nadějných výsledcích v rozhovoru pro ruský server Sport24. Pro držitele zlaté medaile z olympiády z roku 2006 je tohle další z řady zdravotních problémů, kterým musí za poslední dva měsíce čelit.

Kostomarov byl převezen do nemocnice v Moskvě 10. ledna poté, co vystupoval v lední show Čaroděj ze země Oz. Představení se ale konalo venku, kde teplota klesla na -30 stupňů Celsia. Rodák z hlavního města Ruska následně dostal zápal plic a musel být převezen do nemocnice, kde bojuje o život už více než 60 dní.