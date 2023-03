Kobzanová po předčasném porodu odhalila tajemství: Byla svatba?!

Porod třetího prcka dokonale utajila, ale teď už je totálně nahá! Modelka Diana Kobzanová, která dnes slaví 41. narozeniny, poodhalila okolnosti, za kterých přišla na svět třetí dcera Nelly, i to, že se s hokejistou Michaelem Frolíkem (35) nejspíš tajně vzali.

Nelly se stejně jako její sestřičky Ella (8) a Lily (4) narodila v zámoří, a to už 9. března. „Aby bylo jasno, manžel by u plánovaného porodu byl, bohužel to kvůli předčasnému porodu nestihl,“ prozradila na Instagramu královna krásy z roku 2001, která o korunku přišla po nafocení pornografi ckých snímků.

Útočník, který se pere v play off za liberecké Bílé Tygry, tak měl původně u radostné události asistovat po konci hokejové sezony, leč miminko si o nějaký ten týden na svět pospíšilo.

Oslovením manžel zároveň Diana naznačila, že mají za sebou veselku! Až dosud totiž muže svého života označovala jako »Froldu« nebo »tatínka «. Kdy a kde se svatba odehrála a zda si teď trojnásobná maminka říká paní Frolíková, už Diana neuvedla. Možná příště..