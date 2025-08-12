Předplatné

Plzeň - Rangers 2:1. Zázrak se nekoná, Viktoria si na podzim zahraje Evropskou ligu

Prince Adu během odvety s Glasgow Rangers
Prince Adu během odvety s Glasgow RangersZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
Rangers slaví branku do sítě Plzně
Martin Jedlička proti Rangers nastoupil v masce
Choreo fanoušků Plzně při odvetě s Rangers
Rafiu Durosinmi a jeho gól do sítě Rangers
Rafiu Durosinmi proti Rangers otevřel skóre
Fotbalisté Plzně slaví branku do sítě Glasgow Rangers
Lukáš Červ ze střední vzdálenosti prověřil brankáře Rangers
Liga mistrů
Fotbalisté Plzně v odvetě třetího předkola Ligy mistrů zvítězili doma nad Glasgow Rangers 2:1. Skóre nejprve v závěru prvního poločasu otevřel Rafiu Durosinmi, po srovnání Lyalla Camerona naděje Viktorie zhasly. V posledních minutách ještě tribuny rozproudila přesná hlavička Svetozara Markoviče. Plzeň skotskému celku podlehla v součtu 2:4 a do dalšího kola nepostupuje. Pro svěřence Miroslava Koubka to ale znamená, že si na podzim zahrají ligovou fázi Evropské ligy. Na koho by v ní mohli narazit čtěte ZDE>>>

Podrobnosti připravujeme.

