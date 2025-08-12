Plzeň - Rangers 2:1. Zázrak se nekoná, Viktoria si na podzim zahraje Evropskou ligu
Fotbalisté Plzně v odvetě třetího předkola Ligy mistrů zvítězili doma nad Glasgow Rangers 2:1. Skóre nejprve v závěru prvního poločasu otevřel Rafiu Durosinmi, po srovnání Lyalla Camerona naděje Viktorie zhasly. V posledních minutách ještě tribuny rozproudila přesná hlavička Svetozara Markoviče. Plzeň skotskému celku podlehla v součtu 2:4 a do dalšího kola nepostupuje. Pro svěřence Miroslava Koubka to ale znamená, že si na podzim zahrají ligovou fázi Evropské ligy. Na koho by v ní mohli narazit čtěte ZDE>>>
Podrobnosti připravujeme.