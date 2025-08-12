Nosek ukázal v Pardubicích Stanley Cup: Pocit štěstí. Gratuloval i Pastrňák
V kočáru taženém koňmi, s manželkou a syny po boku a s nejslavnější hokejovou trofejí na klíně. Tak přijel útočník Tomáš Nosek v úterý odpoledne na pardubické Pernštýnské náměstí, kde ho přivítaly davy fanoušků. „Neskutečné, budu na to vzpomínat do konce života. Je to jedinečné, kůň k Pardubicím patří, takže i symbolické,“ rozplýval se šampion NHL s Floridou.
Pohár měl mít jen pro sebe jako každý hráč mistrovského týmu po dobu jednoho dne. Nechybělo ale moc a přílet slavné trofeje do Česka se mohl opozdit. „Dozvěděli jsme se, že se to má zpozdit, museli jsme řešit náhradní soukromé letadlo, které pohár přivezlo ještě v úplně skvělý čas. Všechno klaplo, jak mělo,“ popisoval s úlevou Noskův kamarád Michal Křečan.
Dvaatřicetiletý šampion s Floridou si díky tomu stihl dopoledne užít soukromou snídani s rodinou, z poháru se podávala vejce Benedikt. „Chtěl jsem z toho něco sníst, takže jsem si vybral hned snídani, dokud je to sterilní,“ smál se Nosek. „Chutnala výborně,“ pochvaloval si.
S pohárem posléze zamířil na zimní stadion, kde předvedl trofej mládežnickým hráčům Dynama. Před dlouhými 24 lety byl v jejich kůži, když jako vítěz Stanley Cupu přiletěl do Česka Milan Hejduk. „Bylo to surreální, když si člověk uvědomí, jakou cestu prošel, projede mu to před očima. Je to krásné, pocit štěstí a dobře odvedené práce,“ přiznal odchovanec pardubického klubu.
Při oslavách nezapomněl ani na další důležitá místa svého života. S partou kamarádů zavítal také na střední školu, kde společně studovali. „Skvělý moment. Šli jsme do třídy, kde jsme byli ve čtvrťáku těsně před maturitou. Měli jsme i moment, kdy jsme se sami zavřeli s pohárem a trochu zavzpomínali. Bylo to skvělé,“ usmíval se Křečan.
Noskovu hokejovou cestu sledoval odmala hodně zblízka. Společně hráli za Dynamo jako děti, v sedmé třídě se radovali z mistrovského titulu. Zatímco Křečan dnes vede jako hlavní trenér mládežnickou základnu Dynama, Nosek po deseti letech v zámoří dosáhl na nejvyšší metu. „Na Floridě byl moment, kdy Tomáš říkal, že je nám všem kamarádům vděčný, že jsme na cestě byli s ním. Byl to hezký moment,“ prozradil šampionův kamarád.
Se zbytkem party i s Noskovými rodiči později sledoval, jak Tomáš přijíždí na Pernštýnské náměstí v kočáru s rodinou a s pohárem. Noskovi synové Patrik a Matias svírali v rukách zmenšeniny poháru, na prostranství před Zelenou branou je přivítaly zhruba dvě a půl tisícovky fanoušků.
Na dálku gratulovali Pastrňák či Marchand
„Pocity jsou nádherné. Jako malý kluk jsem tady byl, když se vyhrávaly tituly, pak jsem tu byl jednou jako hráč, když jsem vyhrál. To, že můžu přivézt pohár sem do Pardubic, je paráda,“ vyprávěl Nosek.
Hokejový grál získal jako teprve třetí pardubický odchovanec. Před ním dosáhly na stejný úspěch jen legendy Milan Hejduk a Dominik Hašek. „Já se za legendu nepovažuju,“ odmítal letošní šampion s úsměvem.
Na podiu si zaskákal a zazpíval se zpěvačkou Veronou, potom si vyslechl gratulace. Na dálku Noskovi poblahopřál spoluhráč Brad Marchand, kamarád David Pastrňák i zmiňovaný bývalý hráč Hejduk. „Udělejte mu pořádnou párty, ten kluk si to zaslouží,“ vyzval na dálku populární Pasta.
Přímo na jevišti přijal Nosek gratulace od primátora města Jana Nadrchala i zástupců pardubického klubu včetně útočníka Jakuba Lauka. Jako památku si odnesl Stanley Cup z perníku i slíbené budoucí angažmá. „My máme jasno. Tomáš má smlouvu v šuplíku, až se rozhodne v Americe skončit, je připravena,“ prohlásil majitel Dynama Petr Dědek.
„Nedokážu dát číslovku, jestli to bude rok, nebo víc. V Americe jsem si to vydřel, a dokud to půjde a bude šance bojovat o NHL, budu bojovat o NHL. S panem majitelem jsme domluvení, tak to je,“ řekl k celé situaci sám Nosek.
Minimálně pro příští ročník má ale novou smlouvu na Floridě. V týmu už se nepotká s parťákem Vítkem Vaněčkem, který se dohodl v Utahu, Panthers však opět budou patřit mezi favority. Nosek má už jen malou chvilku na to užít si oslavy. Dnes odpoledne přijede podpořit Vaněčka do Havlíčkova Brodu, pak už vypukne příprava na další ročník.
„Samozřejmě jsem pyšný, ale už myslím na zítřek a pozítřek, že už bude nějaký trénink. Musíme se připravit na kemp, který začíná koncem září. Popohárová sezona bývá těžká,“ vyhlásil otec Miroslav, jenž připravuje Tomáše po kondiční stránce.