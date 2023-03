Bílý Tygr Frolík rozšířil smečku s Kobzanovou, ale... Fotr je lotr!

Modelka Diana Kobzanová (40) mu nedávno porodila další holčičku. K Elle (8) a Lily (4) přibyla další dcerka! Hokejista Michael Frolík (35) se může věnovat rodině, protože největší zápas sezony proseděl doma kvůli trestu od disciplinární komise extraligy. Fotr je podle ní lotr!

Útočník libereckých Bílých Tygrů nezasáhl do rozhodujícího pátého duelu série s Plzní (5:4 po prodl.) o postup do čtvrtfinále. Přesto, že si musel nechat tento pikantní zápas ujít, útěchou mu mohlo být alespoň to, že měl více času na rodinu. Tu ostatně nedávno rozšířila třetí dcerka, které rodiče vybrali jméno Nelly.

A důvod, proč se Frolík na ledě neobjevil? Reprezentant a vítěz Stanley Cupu s Chicagem z roku 2013 narazil v nedělním utkání Bittena v 11. minutě prodloužení na mantinel.

Škoda následnou přesilovku využila a odvrátila konec (2:1pp). »Frolda«, kterého nabonzovala Plzeň, to pak schytal i od Viktora Ujčíka (50). „Předseda DK jej potrestal nepodmíněným zastavením činnosti na jedno soutěžní utkání,“ uvedlo vedení nejvyší soutěže.