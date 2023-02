Vlhová po neúspěchu prolomila mlčení: Pravda o milostné krizi s Michalem!

Neprožívá zrovna šťastné období. Slovenské lyžařce Petře Vlhové (27) závěr MS ve francouzském Méribel nevyšel. Následně dávala zklamání jasně najevo. Po sobotním slalomu navíc prolomila mlčení ohledně vztahu s přítelem Michalem. Opravdu prožívají krizi?

Ve čtvrtečním obřím slalomu z toho bylo jen sedmé místo. V tom sobotním už to bylo o kousíček lepší, ale ani pátá příčka nemohla na tváři Vlhové vykouzlit úsměv. Závěr mistrovství světa tak pro rodačku z Liptovského Mikuláše dopadl neslavně. Po nezdaru ji šel do stanu alespoň utěšit její trenér Mauro Pini, ve kterém má velkou oporu.

„Každý den se lidem v práci prostě nevydaří. Ne vždy jde vše s úsměvem a na sto procent,“ komentovala Vlhová špatný výkon na trati v rozhovoru pro web Šport24. „Taky se jich nikdo dokola neptá, co se to s nimi děje a neptají se hned na to, jestli mají problém ve vztahu. Ostatní by neměli řešit blbosti kolem,“ dodala na téma poklesu formy.

Krize ve vztahu? Směju se tomu

A co její přítel Michal Kyselica? Jaká je aktuální situace ve vztahu? „Nikomu nemusím nic vysvětlovat, protože žádná krize v našem vztahu není. Lidé by se měli sami nad sebou zamyslet. Zbytečně řeší můj soukromý život,“ řekla držitelka zlaté olympijské medaile. „Pokud se mi na závodech zrovna nedaří, tak ať v tom lidi nehledají jiný problém. Já osobně se tomu směju. Pokud to lidé chtějí řešit, tak ať si to řeší, ale ať mě s tím nikdo nebombarduje,“ doplnila.

Před několika týdny Vlhová pro švýcarský deník Blik prozradila, že by si už brzy uměla představit založení vlastní rodiny. Pro slovenský server ale své předchozí tvrzení upravila. „Řekla jsem sice, že jsem už starší, ale to neznamená, že chci už teď rodit a mít děti. Stále jsem mladá lyžařka. Chci být na kopci a lyžovat. V tomto ohledu vzniklo menší nedorozumění, které jsem tímto uvedla na pravou míru,“ vysvětlila nejlepší slovenská lyžařka. Nyní si tak může Vlhová po náročném programu konečně odpočinout a plně se věnovat své lásce.