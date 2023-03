Šéf biatlonu Hamza o sezoně: Makula si výhry schová na MS. Co mladí?

Markéta Davidová po dojezdu do cíle • Český biatlon/Jaroslav Svoboda

Markéta Davidová vyrážela do individuálního závodu v Östersundu jako úplně první • Jaroslav Svoboda (Český biatlon)

Uplynulá biatlonová sezona přinesla z českého pohledu mnohé. V úvodu všechny mile překvapila Markéta Davidová značně zrychlenou střelbou. V průběhu ročníku se začali ukazovat mladíci jako Tereza Voborníková a Tomáš Mikyska. A také Michal Krčmář se zabydloval v Top 15. Jenže jedno přeci jen chybělo: výhry. „S Makulou jsme se domluvili, že si je schová na příští rok do Nového Města, tak to plní,“ směje se šéf Českého biatlonového svazu Jiří Hamza.

Předloni titul mistryně světa z vytrvalostního závodu v podání Markéty Davidové. V minulé sezoně ve stejné disciplíně jedna výhra ve Světovém poháru a také malý křišťálový glóbus. V této udělala česká hvězda fanouškům radost druhým a třetím místem v rámci závodů SP v Hochfilzenu. Navíc se začalo ukazovat, že v dalších letech by nemusela celá tíha zodpovědnosti ležet jen na této šestadvacetileté sportovkyni. Před domácím MS v příštím roce je však i podle šéfa českého svazu Jiřího Hamzy třeba udělat ještě dost práce.

Jaká byla z českého pohledu uplynulá sezona?

„Do jisté míry to bylo tak, jak jsem si říkal, že by to mohlo být. Samozřejmě chybí tomu třešinka v podobě medaile z mistrovství světa. Ale viděl jsem v průběhu sezony hodně pozitivních věcí.“

Jaké třeba?

„U kluků to byl obrovský běžecký pokrok, což je základní předpoklad k tomu, abychom mohli konkurovat v celosvětovém měřítku. Byla tam spousta povedených závodů včetně štafety na MS, kde byli čtvrtí, sahali po medaili. Bimbo se zabudoval mezi elitní patnáctkou a teď na konci sezony mi přišlo, že mu gradovala forma, hlavně ta běžecká. Před sezonou jsem říkal, že se nemůžeme do nekonečna vymlouvat na generační obměnu. A myslím, že Tomáš Mikyska, Jonáš