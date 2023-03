Těžký život hokejového reprezentanta Kováře: Majitel steakhousu nesmí jíst maso!

Noční můra každého milovníka pořádného fláku masa se aktuálně odehrává v životě českého hokejového reprezentanta Jana Kováře (32). Šikovný útočník, který je dokonce spolumajitelem steakhousu, už rok a půl nesmí jíst maso.

Pro milovníka české kuchyně se jedná o krutou ránu. Nikdy se netajil svou láskou k šťavnatému kusu masa a nyní si takovou radost nesmí dopřát. A důvod je dost neuvěřitelný. Na podzim 2021 se Kovář nakazil koronavirem a od té doby už nic nebylo jako dřív. Od okamžiku kdy se léčil s nepříjemnou nemocí, není schopen pozřít maso. Pokaždé když se o to pokusil, tak se mu okamžitě udělalo nevolno.

„Byl jsem nemocný, častěji jsem zvracel,“ vzpomínal dvaatřicetiletý hokejista pro švýcarský Blick. Jeho tělo mu vysílalo velmi jasné signály. „Nemohl jsem si dát ani kousek masa do úst. To může znít divně a je to pro mě také těžké vysvětlit,“ pokračoval v líčení problému. Od té doby je nedobrovolným vegetariánem.

Na burgerových večerech s týmem si musí dávat bezmasou verzi. Českému reprezentantovi se na to ale stále nechce zvykat. „Myslel jsem, že se to jednou zase znormalizuje,“ věřil v lepší časy. Občas zkouší, jestli se tělo neumoudřilo, ale zatím k nápravě nedošlo. „Jsem spolumajitelem steakhousu,“ pousmál se hořce.

Už se to naučil brát s humorem, byť averze k masu přetrvává. „Už jsem se s tím smířil,“ povzdechl si. Pokud jde o výživu, nyní se zaměřil na alternativy bohaté na bílkoviny. I když stále doufá, že jednoho dne bude moci znovu jíst milovaný steak.