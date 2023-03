Urážka mé krasobruslařky! Krutou trenérku Tutberidzeovou nadzvedlo obvinění z dopingu

Jednalo se snad o největší skandál loňské olympiády. Krasobruslařka Kamila Valijevová (16) dopomohla Rusku pod neutrální vlajkou na ZOH v Pekingu ke zlatu v soutěži družstev, ale následně se ukázalo, že měla pozitivní test na doping. K pikantní situaci se nyní vrátila její démonická trenérka Eteri Tutberidzeová (49), která neskrývala zlost.

Valijevové vyšel pozitivní dopingový test na trimetazidin, který měla užít během národního šampionátu v Petrohradu v prosinci 2021. Pro koučku Tutberidzeovou, která je proslulá svými drsnými trenérskými metodami, je to stále velké téma. „Opravdu nevím, co se stalo. Celý tým se na to snažil přijít, sledoval kamery z ruského šampionátu, kde byla testována,“ ohradila se podle webu Sports.ru s odkazem na francouzský deník L´Equipe.

Tutberidzeové přišlo zvláštní, že mezi kontrolou a vyhlášením výsledku uběhlo poměrně dost času. „Mí krasobruslaři byli vždy čistí. Tato obvinění jsou urážlivá,“ doplnila trenérka, která nařčení z dopingu svěřenkyně stále nemůže skousnout.

Mladá krasobruslařka podstoupila test na doping 25. prosince 2021, den po skončení ruského šampionátu. Vzorek následně putoval do laboratoře Světové antidopingové agentury (WADA) ve Stockholmu. To, že test byl pozitivní, vyšlo najevo až 8. února. Mezitím stačila Valijevová vyhrát evropský šampionát v estonském Tallinnu a pomoct ke zmíněné zlaté placce na olympiádě. Všechny dopingové testy odebrané Kamile po 25. prosinci vyšly negativně.