Boj o finále Davis Cupu s Menšíkem či Lehečkou. Trumfem Berdycha má být mladý levák
Nehrající kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych nominoval do zářijového zápasu druhého kola kvalifikace proti USA v Delray Beach nejsilnější možný tým. S oporami Jakubem Menšíkem, Tomášem Macháčem a Jiřím Lehečkou jsou v něm deblista Adam Pavlásek a jako nováček devatenáctiletý tenista Sparty Petr Brunclík. Jeho levačka má pomoct v přípravě na levorukou hvězdu Bena Sheltona.
Do rozpáleného Česka promlouval Tomáš Berdych v konferenčním hovoru z osvěžujícího Islandu. „Tady je to spíš o ochlazení. Deset třináct stupňů, příjemné počasí,“ usmíval se. Druhý zářijový víkend nicméně se svými chlapci zažije peklo. Na Floridě je čeká nabitý americký tým, který může mít v sestavě mimo jiné světovou čtyřku Taylora Fritze a šestku Bena Sheltona.
Jak jste před soubojem naladěn?
„Pořád se díváme na mladý, velice perspektivní tým. Jsou to kluci, kteří se derou nahoru. Máme tři kvalitní kluky, mezi kterými se budeme rozhodovat podle formy. Vybírat, kdo bude hrát prvního, druhého singla, do toho bych se nechtěl pouštět. Je toho před nimi spousta, rozhodovat se bude na místě.
Jak zatím hodnotíte sezonu?
„Sezona je extrémně dlouhá. Hned na začátku to bylo hodně dobré, dnes se do toho dostávají zpátky. Čeká je poslední grandslam sezony. Doufám, že na US Open předvedou co nejlepší tenis, budou připravení a pak si to převezou na daviscupové utkání.“
Budete na US Open osobně?
„Mám v plánu, že bych za kluky jel, ideálně na konci prvního týdne. Pak bych tam zůstal a byl jim k dispozici v období před zápasem. Budu velice rád, když budeme s realizačním týmem sedět na hotelu na Floridě a čekat na kluky.“
Jiří Lehečka právě v Cincinnati postoupil do osmifinále, kde se střetne se Sheltonem. Co očekáváte?
„Moc se na to těším, viděl jsem celý Jirkův zápas v Torontu, když hrál s Fritzem smolné utkání, které se mu nepovedlo dotáhnout. Byl to dobrý zápas, ukazatel, v jakém duchu by se to klidně mohlo odehrávat. Vůbec by nevadilo, kdyby kousek, který chyběl v Torontu, byl schopen dotáhnout na Floridě. Myslím, že to stejné od něj můžu očekávat teď. Je to čtvrté kolo, velký turnaj, kluci jsou rozehraní. Nastavení může být hodně podobné. Čekám hodně vyrovnaný zápas, určitě se budu dívat. Může jít o pěkný test před tím, co je čeká o pár týdnů později. Může to být dobré.“
Mládí jako cíl
Je právě kvůli Sheltonovi v nominaci nováček Petr Brunclík, který také hraje levačkou?
„Tohle byl pro mě v momentální situaci jeden z nejhlavnějších důvodů. Vždycky bych chtěl, aby v týmu byl nějaký mladý kluk. Při prvním zápase jsem se rozhodoval asi víc na základě aktuálních výsledků. Ze strany Američanů je potenciální šance, že by tam byl určitě jeden levák ze singlistů, možná i deblista. Chtěl jsem pro komfort, aby kluci do přípravy měli někoho, kdo na ně může servírovat a hrát levou rukou. Z toho důvodu je tam Petr.“
Při vaší premiéře jste v prvním kole bez problémů vyřídili Koreu. Co říct k síle amerického týmu?
„Tam asi dneska silnější tým není. Nabízí se tým Itálie, který je jako pořádající už ve finálové skupině. Myslím, že na tvrdém povrchu mají Američani silnější a vyrovnanější tým. Druhý zápas nemůže být asi složitější. To samozřejmě neznamená, že tam jedeme s tím, že by nebyla bojovná nálada. Chceme se pokusit vyhrát. Každý soupeř se dá porazit, v daviscupovém formátu se může stát cokoli. Může to být pro kluky obrovská výzva, nemají absolutně co ztratit. Nabízí se otázka favoritů, kterou předáváme na americký tým, může to být pro nás jedna z výhod.“
V ostravském zápase s Koreou jste do čtyřhry nasadil Macháče s Menšíkem. V Cincinnati ale vedle Menšíka nastoupil Lehečka a porazili spolu dvojnásobné grandslamové šampiony Heliövaaru a Pattena. Nezamotalo vám to hlavu?
„Odehráli skvělý zápas, porazili vynikající tým. Nemůžu říct, že z toho mám zamotanou hlavu. Je to ukazatel, vím, že kluci spolu dokážou odehrát dobrého debla. Pořád se na to dívám stejně, možností do čtyřhry je tam spousta. Není to tak, že bychom měli jasný deblový pár, o kterém víme, že nastoupí do každého zápasu. Tým je extrémně vyrovnaný, máme tam tři singlisty, jednoho deblistu. Do čtyřhry může nastoupit kdokoli z nich. Může se stát hodně. Kluci mají za sebou dlouhou šňůru po Americe, čeká je US Open, na to navazuje Davis Cup. Budu se muset rozhodovat podle denního stavu a situace, jak se budou cítit.“
Jak znáte Delray Beach, kde se hraje? Američané se tam vrací po víc než dvaceti letech a ještě nikdy tam neprohráli...
„To místo znám, párkrát jsem tam byl trénovat, když jsem přes léto jezdil na Floridu. Turnaj jsem tam nikdy nehrál, ale zázemí bude naprosto v pohodě. Na rovinu, lehce mě překvapilo, že v září v hurikánové sezoně zvolili venek a Floridu. Ví, co dělají. Ve finále to není naše starost. Naše starost je co nejvíc se připravit, předvést nejlepší výkon. Jestli se hraje v Delray Beachm nebo v Kalifornii, je pro nás absolutně jedno. Oni sami musí vědět, kde budou mít nejlepší podporu, kde se jim hraje nejlíp. To je výhoda domácího prostředí, my to musíme respektovat.“
Očima nováčka Petra Brunclíka
„Je to splnění mého dětského snu a velká motivace do dalšího tréninku. Děkuji kapitánu Berdychovi za důvěru. I když pravděpodobně nenastoupím přímo do ostrého zápasu, chci být pro tým přínosem – v tréninku jako levák, při hecování a v budování vítězné atmosféry.”
Česká nominace proti USA
Jakub Menšík
Tomáš Macháč
Jiří Lehečka
Adam Pavlásek
Petr Brunclík