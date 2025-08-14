Předplatné

Bizár ve volejbale. Za Vietnamky hráli dva chlapci, trestem kontumace čtyř zápasů

Volejbalistky a volejbalisti Vietnamu
Volejbalistky a volejbalisti VietnamuZdroj: X / henry nguyen
Volejbalistky Vietnam slaví vítězství nad Indonásií, které bylo později anulováno
Volejbalistky Vietnamu už bez vyloučených chlapců zdolaly Egypt
Volejbalistky Vietnamu už bez vyloučených chlapců zdolaly Egypt
Volejbalistky Vietnamu už bez vyloučených chlapců zdolaly Egypt
Dang Thi Hong nastoupil neoprávněně za ženský tým
Phuong Quynh byl z turnaje diskvalifikován, protože je muž
7
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Volejbal
Začít diskusi (0)

Na mistrovství světa volejbalistek do 21 let v Indonésii hráli za výběr Vietnamu i dva chlapci. Mezinárodní federace FIVB po testu ověření pohlaví kontumovala týmu čtyři zápasy, do nichž hráči Dang Thi Hong a Phuong Quynh nastoupili. O aféře informuje místní deník Jakarta Globe a potvrdila ho federace FIVB na svém webu. Vietnam do jejího provalení držel překvapivě druhé místo ve skupině A, Vietnamky nakonec přišly o získané body i postup do osmifinále.

Podle listu Jakarta Globe měl podezření na nesrovnalosti nejmenovaný soupeř, načež oba hráči podstoupili chromozomální vyšetření. Vietnam následně dostal kontumaci čtyř utkání proti domácí Indonésii, Srbsku, Kanadě i Argentině, která ho původně jako jediná porazila. Vietnamu zůstalo jen poslední vítězství v základní skupině nad Portorikem, protože do tohoto úterního utkání už oba muži nenastoupili.

„Případ jsme předali naší disciplinární komisi k dalšímu posouzení ohledně možných sankcí i po skončení šampionátu," oznámili zástupci federace s tím, že Dang Thi Hong a Phuong Quynh byli ze šampionátu v Surabayi za neoprávněný start diskvalifikováni.

Dang Thi Hong nastoupil neoprávněně za ženský týmDang Thi Hong nastoupil neoprávněně za ženský tým • women.volleybox.netPhuong Quynh byl z turnaje diskvalifikován, protože je mužPhuong Quynh byl z turnaje diskvalifikován, protože je muž • women.volleybox.net

Hráčky Vietnamu se propadly v základní skupině A na poslední šesté místo a už bez mužských posil pokračují ve skupině o 17. až 24. příčku. Ve středu porazily Egypt 3:1.

Argentina coby vítěz „áčka" ve středečním osmifinále zdolala českou reprezentaci (3:0). Ta bude bojovat od pátku o konečné deváté až 16. místo, dalším soupeřem svěřenkyň trenéra Ondřeje Marka bude Korea.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů