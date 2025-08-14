Bizár ve volejbale. Za Vietnamky hráli dva chlapci, trestem kontumace čtyř zápasů
Na mistrovství světa volejbalistek do 21 let v Indonésii hráli za výběr Vietnamu i dva chlapci. Mezinárodní federace FIVB po testu ověření pohlaví kontumovala týmu čtyři zápasy, do nichž hráči Dang Thi Hong a Phuong Quynh nastoupili. O aféře informuje místní deník Jakarta Globe a potvrdila ho federace FIVB na svém webu. Vietnam do jejího provalení držel překvapivě druhé místo ve skupině A, Vietnamky nakonec přišly o získané body i postup do osmifinále.
Podle listu Jakarta Globe měl podezření na nesrovnalosti nejmenovaný soupeř, načež oba hráči podstoupili chromozomální vyšetření. Vietnam následně dostal kontumaci čtyř utkání proti domácí Indonésii, Srbsku, Kanadě i Argentině, která ho původně jako jediná porazila. Vietnamu zůstalo jen poslední vítězství v základní skupině nad Portorikem, protože do tohoto úterního utkání už oba muži nenastoupili.
„Případ jsme předali naší disciplinární komisi k dalšímu posouzení ohledně možných sankcí i po skončení šampionátu," oznámili zástupci federace s tím, že Dang Thi Hong a Phuong Quynh byli ze šampionátu v Surabayi za neoprávněný start diskvalifikováni.
Dang Thi Hong nastoupil neoprávněně za ženský tým • women.volleybox.netPhuong Quynh byl z turnaje diskvalifikován, protože je muž • women.volleybox.net
Hráčky Vietnamu se propadly v základní skupině A na poslední šesté místo a už bez mužských posil pokračují ve skupině o 17. až 24. příčku. Ve středu porazily Egypt 3:1.
Argentina coby vítěz „áčka" ve středečním osmifinále zdolala českou reprezentaci (3:0). Ta bude bojovat od pátku o konečné deváté až 16. místo, dalším soupeřem svěřenkyň trenéra Ondřeje Marka bude Korea.