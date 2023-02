Krutá trenérka Tutberidzeová: Pocta od diktátora Putina za kontroverzní ZOH!

Během loňských olympijských her v Pekingu způsobila poprask. Démonická trenérka krasobruslení Eteri Tutberidzeová (48) měla na ZOH v Číně tři svěřenkyně, přičemž dvě z nich získaly medaile. Více než o úspěchu se ale mluvilo o kontroverzních situacích. To se nyní rozhodl napravit ruský diktátor Vladimir Putin (70), který Tutberidzeové udělil státní vyznamenání!

Řád Alexandra Něvského. Tak se jmenuje ocenění, pro které si přísná trenérka došla za úspěšné reprezentování země na ZOH 2022. Podle ruského webu kp.ru ale nebyla ze sportovních kruhů jediná, kdo byl takto poctěn. Kromě ní získal vyznamenání třeba i legendární exhokejista Pavel Bure (51).

Pro Tutberidzeovou to není poprvé, co se od Putina dočkala uznání. V roce 2018 převzala z rukou člověka, který nařídil okupaci Ukrajiny, Řád cti za služby vlasti. Státní pocty jsou ale vykoupeny téměř nelidskou dřinou jejich svěřenkyň. Trenérské metody připomínají nelítostný dril z dob Sovětského svazu.

Vrcholem bylo vystoupení na zmiňované olympiádě. Z papírových výsledků by se mohlo zdát, že to byl obrovský úspěch. Zlato ,,slavila" Anna Ščerbakovová a stříbro Alexandra Trusovová (obě 18). První se ale po výhře vůbec neradovala. Co se týče Trusovové, ta chytla hysterický záchvat. Začala řvát, že všechny nenávidí a odmítala znovu obout brusle.

A co čtvrtá Valijevová po spackané jízdě? Místo útěchy se dočkala chladné kritiky. „Proč jsi to vzdala? Vysvětli mi to! Proč jsi přestala bojovat? Po axelu jsi to vypustila! Proč?“ zachytily mikrofony slova Tutberidzeové směrem k zdrcené Valijevové, která je navíc spojována s dopingovým skandálem. Po lidské stránce se tedy despotické trenérce reprezentace své vlasti moc nepovedla.